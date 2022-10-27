Bankta otururken çocuklarının gözü önünde öldürülen kadının avukatından çarpıcı açıklamalar

Çanakkale'de parktaki bankta otururken çocuklarının gözü önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadının avukatı Ahmet Uslu, "Hiçbir zaman yolda yürüyemedi, hep ölüm korkusuyla yaşadı" dedi.

Olay, dün Çanakkale merkez Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan bankta oturan İpek Kürşat (36), henüz kimliği bilinmeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından çocuklarının gözü önünde silahla vuruldu. Parkta bulunan çocuklar ve yetişkinler panikle etrafa kaçışırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kürşat'ı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. İpek Kürşat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen kadının kocasının 10 Ekim 2021 tarihinde bir cinayet işlediği ve hüküm giydiği öğrenildi. Yaşanan bu olaydan sonra ölen tarafın yakınlarının İpek Kürşat'ı tehdit ettiği ve olayın bir kan davasını dönüştüğü ileri sürüldü.

Konuyla alakalı çarpıcı açıklamalar yapan Kürşat'ın avukatı Ahmet Uslu, "Çanakkale, 26 Ekim akşam saatlerinde bir parkta çocuklarının gözü önünde İpek Kürşat'ın bir katil tarafından ensesinden vurularak öldürülmesine şahitlik yaptı. Çocuklarının gözünün önünde öldürülen İpek Kürşat, 10 Ekim 2021 tarihinde kocasının karışmış olduğu bir cinayetten sonra cinayet zanlısı olarak tutuklanmasından sonra Çanakkale'yi terk ederek Lapseki'ye gitmiştir" dedi.

Uslu, "Hiçbir zaman yolda yürüyemedi, hep ölüm korkusuyla yaşadı. Çünkü her gün telefonuna gelen tehditler vardı. İpek Kürşat, her zaman gerekli şikayetleri yapmasına rağmen çocuklarının gözü önünde parkta öldürüldü" dedi.