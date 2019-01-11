Başkan Arslan vatandaşların evlerine konuk oluyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Belediye Başkanı Sadettin Arslan, vatandaşların evlerine konuk olarak, sorunlarını dinliyor.

Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, ilçedeki vatandaşların evlerine konuk olarak sorunlarını dinliyor.

Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek evlere misafir olan Başkan Arslan, vatandaş odaklı çalıştıklarını belirtiyor. Vaat ettikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Sadettin Arslan, “Yönetimdeki temel ilkemiz herkesin görüşüne yer vermek. Proje ve hizmet üreterek Bayramiç´i daha da büyütmek. Biz her daim halkımızın içinde olmak durumundayız. Sağ olsunlar halkımız bizleri evlerine davet ederek en iyi şekilde ağırlıyor. Bizlerde onların dilek ve taleplerini yerine getiriyoruz. Vatandaşımın bir sıkıntısı varken, benim rahat etmem mümkün değil. Bayramiç halkının gece gündüz hizmetindeyiz. Çok çalışarak, çok üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. 2023 hedeflerimiz artık uzak değil. El ele, gönül gönüle bu hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Tek arzumuz var. O da Bayramiçlilerin daha konforlu, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi” dedi.

Ziyaretler sırasında, ‘kapımız da gönlümüz de herkese açık' vurgusu yapan Başkan Arslan, gittiği yerde sevgiyle karşılanıyor. Başkan Arslan´ın ziyaret ettiği vatandaşlar, “Belediye Başkanımız Sadettin Arslan'ı çok seviyoruz, ona kolay ulaşıyoruz ve her türlü sıkıntımızı hiçbir aracı olmadan doğrudan kendisine iletebiliyoruz. Sunduğu hizmetlerden de çok memnunuz” sözleriyle düşüncelerini dile getirdiler.