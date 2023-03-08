Başkan Bülent Erdoğan: Bunları insanlık dışı görüyoruz

Biga Belediyesi'nin Mart ayındaki Olağan Meclis Toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında gerçekleşti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Mart ayı meclis toplantısında Biga'daki deprem süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Biga'mızda 160 bin 842 metrekare toplanma alanını oluşturduk.

Biga Belediyesi'nin afet sürecinde öncesinde ve sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Bilindiği üzere 6 Şubat sabahı büyük bir deprem yaşadık. O günden bu güne tam 1 ay geçti. Acılarımız ilk gün ki gibi taze. Örneğine çok az rastladığımız bu ölçekteki olaylardan çıkarmamız gereken önemli dersler olmalı. Bugüne kadar neler yapmışız, bundan sonra neler yapmamız gerekli, bunları değerlendirip aldığımız kararları yapmamız gerekiyor. Göreve başladığımız günden bu güne bu konuda tüm hassasiyetimizle gerekli çalışmalarımızı yaptık. İlk olarak 2019 yılı Eylül ayında Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne yazdığımız yazı ile İlçemizin 27 ayrı noktasında afet toplanma alanlarını belirledik. Toplam 160 bin 842 m2 alanı, 80 bin 421 kişi kapasitesiyle; elektrik, su ve Telekom altyapı donatılarına da sahip olacak şekilde oluşturduk. Vatandaşlarımız bu konuda belediyemiz web sitesinden afet toplanma alanlarına rahatlıkla ulaşıp, detaylı bilgiye sahip olabilir.”

Bizim dönemimizde kurulan yapı kontrol birimimiz, denetimlerini yapıyor

Belediye ekiplerinin de bu konuda çalışmalarını büyük bir hassasiyet ile sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Biga Belediyesi olarak İlçemiz sınırları dahilinde kentsel dönüşüm alanlarımızın belirlenmesine yönelik “Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi” hazırlanması yönünde çalışmalarımıza başladık. Kentsel Dönüşüm Konusunda uzman kişilerden oluşan, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (Kentsev) işbirliği ile “Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi” hazırlıyoruz. Ayrıca belediyemiz bünyesinde görev alan 3 personelimiz; İstanbul Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan “Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Sertifika Programı” çerçevesinde eğitim almaya devam ediyorlar. Yine bizim dönemimizde İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz bünyesinde 2021 yılında Yapı Kontrol Birimini kurduk. Bu birimimizde görev alan teknik personellerimiz tarafından, İlçemizde yapımı devam eden 552 adet yapı inşaatı düzenli olarak kontrol edilmektedir, ayrıca İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Biga genelinde zemin kat iş yerlerinde mimari proje uygunluğu denetimlerine devam ediyor. Yine göreve geldikten sonra, ÇOMÜ ve Kandilli Rasathanesi ile üniversitemizin bahçesine yer altı hareketlerini izleyen istasyonun açılışını, belediyemiz öncülüğünde yaptık. Sonrasında bu yıl Ocak ayı meclis toplantımızda; Doğa Hareketleri Araştırma Derneği ile ilçemiz sınırları içerisinde bulunan fayların jeolojik hareketlerinin yakından izlenmesi, muhtemel depremlerin tahmin edilebilmesi ve deprem zararlarının en aza indirilebilmesi amacıyla deprem öncü işaretleri izleme istasyonları kurulması için gerekli anlaşmanın yapılması kararını aldık. Bölge'de ilk olarak Biga'mızda çalışmalarına başladığımız Gönüllü Arama ve Kurtarma Ekibi İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde 3 Mart Cuma günü ilk toplantısını yaptı. 3 grup halinde 75 kişiden oluşan Gönüllü Arama ve Kurtarma Ekibimiz, İlçemizde Kamu kurumları, STK'lar, Özel Sektör ve vatandaşlarımızın katılımıyla Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği eğitim planı ve AFAD Eğitim planına göre eğitimlerini tamamlayacak ve eğitimler sonunda sertifikalarını alacaklardır” dedi.

Bir ve beraber olarak aşacağız

Biga Belediyesi olarak göreve geldikleri ilk günden bugüne muhtemel bir afete karşı hazırlıklı olmayı öncesinde ve sonrasında neler yapabilir noktasında çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Başkan Bülent Erdoğan, “6 Şubat günü sabaha karşı bir deprem yaşadık. İlk depremin şokunu atlatamadan bir deprem daha meydana geldi. Tarihte eşine az rastlanan bir durum ile karşı karşıyayız. İlk günden bu yana Biga'mızda çalışmalarımızı başlattık. Yardım kampanyası istikametinde Biga'dan 22 yardım tırı yola çıktı. İş makinelerimiz, belediye personellerimiz ilk günden itibaren orada. Bizlerde geçtiğimiz hafta ilçe başkanlarımız ile birlikte deprem bölgesine gittik. Vatandaşlarımızın yaşadığı zor süreçte bir nebze de olsa yanlarında olarak Biga'mızdan yola çıkan yardımları yerinde görme imkanı bulduk. Bu zor durumlar bir ve beraber olmakla aşılır. Biz bize yeteriz demeyi her zaman bilen; çok Necip bir milletiz. Ben, Bu süreçte yanımızda olan desteklerini esirgemeyen, tüm belediye meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Biga'mız da 237 depremzede ailemizi misafir ediyoruz

Başkan Erdoğan, “Deprem Bölgesinde yaptığımız çalışmalarımızın yanı sıra deprem bölgesinden Biga'mıza gelen vatandaşlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz Biga'mıza gelen 237 depremzede ailemize ihtiyaçları istikametinde imkanlarımız dahilinde gerekli desteği sağlıyor. İkinci bir açıklamaya kadar gerçekleştireceğimiz konser, söyleşi, panel ve tiyatro etkinliklerimizi iptal ettik. Bu etkinliklerimiz de kullanılacak bütçeyi de Cumhurbaşkanlığı'mızın çıkarmış olduğu kararname istikametinde deprem bölgesi ve depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarında kullanılması için göndereceğiz” şeklinde konuştu.

Bunları insanlık dışı görüyoruz

Erdoğan, “Şuan ifadesi bile çok zor olan bir durum ile karşı karşıyayız. Bu süreçte maalesef görüyoruz ki siyasetin ismi geçmesi bile bizleri tiksindiriyor. Hepimizin ailesi, çocuğu ve vicdanı var. Böyle herkesin tek yumruk olması gereken konularda farklı iş ve konuların peşinde olup; kurumumuzu itibarsızlaştırmaya çalışan, olmayan şeyleri insanlara varmış gibi anlatan kamuoyunu yanlış yönlendiren durumlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunları insanlık dışı görüyoruz. Dert belli, yapılacak iş belli, Biga Belediyesi resmi bir kamu kurumudur. İmar ile ilgili Biga'da yaşayan bir vatandaşımız dilekçesini Biga Belediyesine getirdiğinde onun kaydı alınıp, meclise getirilmek zorunda. Belediye Başkanının imar konusunda dedikleri oluyor mu, önceki dönemde birlikte görev yaptığımız meclis üyelerimiz burada. Biga Belediyesi 153 yıllık resmî bir kurum, Biga Belediyesinin de imar çalışmaları bu şekilde ilerliyor. Ama biz bunu söyleyebiliriz 4 yıldır bizim dönemimizde yatay mimari yapıldı. İlla ki eskileri mi karıştıralım zaman bunun zamanı değil. Zaman arama ve kurtarma ekiplerimiz, zaman deprem hakkında almamız gereken önlemleri konuşma zamanı önceliklerimiz bunlar olmalı. Biga Belediyesi ile alakalı bir konuda bizim birim müdürlüklerimizden en doğru ve en gerçek bilgiyi alabilirsiniz. Bu dönemlerde insanların sinir uçlarına dokunup onları hataya zorlayıcı, onları yanlışa zorlayıcı tavırları olanlara da açıkçası acıyoruz. Rabbim bu düşüncede olan kim varsa da hidayet versin, akıl fikir versin başka diyecek bir şeyimiz de yok."

Millet İttifakından Biga'ya bir kez daha red kararı

GES Projesinin uzun zamandır üstünde çalıştıkları bir konu olduğunu da kaydeden Erdoğan, “Yarını düşünmek zorundayız. Bizim şuan yıllık 40 Milyon TL civarında elektrik tüketimimiz var. Bu proje birçok kişinin 1.5 yılda hazırlayamadığı bir projedir. Ancak biz bunu 5 ayda hazırladık. Proje; Üniversitemiz ve Teknopark tarafından hazırlandı, tüm bakanlık görüşleri alındı. İhaleye çıkacak konumdayız. Buradaki hedefimiz belediyemizin sırtındaki enerji yükünü hafifletmek. Bu projenin toplam maliyeti 52 milyon + KDV 5 yılda elektrik tüketiminden ettiğimiz kar ile kendini amorti edecek. 5 yılın sonunda da tükettiğimiz elektriğin yarısını biz kendimiz üretmiş olacağız. Tamamen kamu yararı olan bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bu projeyi hayata geçirebilmek için meclisimizden salt çoğunluğu almamız gerekiyor” dedi.

Yapılan oylama sonucunda Gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edilse de Millet İttifakı Meclis Üyelerinin “RED” oyu sonuncuda proje yürürlüğe giremedi.

Biga Belediyesi mart ayı meclis toplantısında İmar ve Şehircilik Müdürü Şirin Turan, İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli ve Jeoloji Mühendisi İlker Çevirgen konuşma gerçekleştirerek deprem çalışmaları çerçevesinde bilgiler verdiler.