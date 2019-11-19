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Başkan Bülent Öz, halkla bağını koparmıyor

Milletvekiliyken ilçe ilçe, köy köy gezen Bülent Öz, Çan Belediye Başkanlığı döneminde de bu çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.


“Vatandaşlarımızın dilek ve şikayetlerini anında dinlemek, hem de daha yakın bir temas içerisinde bulunmak için ziyaretlerimizi sürdürüyoruz” diyen Başkan Bülent Öz, "Hemşehrilerimizle olan güçlü bağımız bir oyun ötesinde büyük bir anlam taşıyor. Her zaman ulaşabilir olmayı milletvekili olduğum dönemde de belediye başkanı olarak seçildiğimizden bu yana da ön planda tutuyorum ve ziyaretlerimizi hiç aksatmadan sürdürerek vatandaşlarımızı can kulağı ile dinliyorum” dedi.


“Çanlı hemşehrilerimiz bizim için her şeyin önündedir” diyerek sözlerine devam eden Başkan Öz, şunları kaydetti:


"Dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın taleplerine kulak veriyor, samimi bir şekilde sonuç odaklı çözüm yolları için çabalıyoruz. Gayemiz halkımızla bağımızı hiç koparmayarak Çan nezdinde çözülemeyen hiçbir sorunun kalmamasıdır. Çünkü bu yola vatandaşlarımızın desteğiyle çıktık, inşallah görevimiz süresince de destekleriyle daha da büyük çalışmalara imza atacağız.”

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