Başkan Elbi, çalışmaları yerinde inceledi

Beldenin ihtiyaç ve eksikliklerini yerinde tespit eden Başkan Elbi, çocuk parklarının, çeşmelerin ve çevre temizliğinin önemini vurgulayarak çalışmaları yakından inceledi.

Beldede yürütülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Elbi, ”Çalışmalarımız bittiğinde Karabiga'mız daha güzel, daha temiz bir görünüme kavuşacak. Daha güzel bir Karabiga için hep birlikte çalışacağız. Karabiga iş başında" ifadelerini kullandı.