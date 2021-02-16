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Başkan Elbi'den sürpriz doğum günü kutlaması

Çanakkale’nin Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ve eşi Hatice Elbi, Ayşe Tuana’yı doğum gününde yalnız bırakmadı.

Çanakkale'nin Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ve eşi Hatice Elbi, Ayşe Tuana'yı doğum gününde yalnız bırakmadı.


Karabiga'da ikamet eden Sabiha ve Mehmet Özdemir'in kızları Ayşe Tuana'ya Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, sürpriz doğum günü yaptı. Başkan Elbi, 8 Yaşındaki Ayşe Tuana Özdemir'e pasta keserek sağlıklı nice mutlu yıllar diledi. Başkan Elbi'nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Ayşe Tuana'nın babası Mehmet Özdemir, “Başkanımız kızımın doğum gününde bizi yalnız bırakmayarak ona unutulmayacak bir sürpriz yaptı. Bu ziyaretinden dolayı Başkanımız Ahmet Elbi'ye ve eşine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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