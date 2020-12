Başkan Erdoğan: “2021 şahlanma yılı olacak”

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, belediye olarak proje ve çalışmaları yoğun şekilde devam ettirdiklerini ve 2021'in şahlanma yılı olacağını belirtti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, proje ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Göreve başladığı günden buyana vatandaşa hizmet etmeye devam ettiklerini kaydeden Erdoğan, “Biga Belediyesi olarak Covid-19 mücadelesi kapsamında ilk günlerden bu yana çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Caddelerimiz sokaklarımız ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde deterjanlı suya varana kadar ekiplerimiz yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu haftalarda da ekiplerimiz aynı çalışmalara devam ediyor. Belediyemiz içerisinde oluşturduğumuz özel bir ekibimiz var. Bu süreçte de hastalığa yakalanan vatandaşlarımızı telefonla arayarak onları ihtiyaçları olup olmadığını hem moral anlamında yanlarında olduğumuzu hissettirmek anlamında temas halindeyiz ve onlara küçük de olsa c vitamini konusunda destek olmak için meyve paketleri gönderiyoruz. Bunun yanında canlarımız çocuklarımızın okullardaki eğitim süreçlerinde yanındayız. Biga'daki bütün okullarımıza dezenfekte ilaçlama çalışmalarını kendileri yapabilsin diye 33 tane ULV nemlendirme dezenfekte cihazlarımızı temin ettik. Artık ilaçlama ve dezenfekte ile ilgili okullarımızın bir problemi kalmadı. 19 tane ayaklı dezenfekte makinasını okullarımıza verdik. Bu süreçte cami temizliklerimiz, kendi evinin bakımını yapamayan vatandaşlarımızın ev temizlikleri gibi konularda halkımızın ihtiyaç sahiplerimizin devamlı olarak yanındayız. Bu sürecin kahramanı olan çok kıymetli sağlık çalışanlarımıza da hijyen ve meyve paketlerimizden ikramda bulunuyoruz. Başhekimimiz ve İlçe Sağlık müdürümüze devamlı istişare halindeyiz ve ayrıca belediyemizin sağlık hizmetleri araçların ve personelini de koordineli bir şekilde ihtiyaç durumuna göre desteğe görevlendirdik. Sağlık camiasında bizim ekiplerimiz de destek veriyor. İlk başladığı zaman su kesintisinin kesinlikle olmayacağını söyledik ve su faturalarımıza erteledik. Bunun yanında minibüsçü esnafımıza 60 bin liralık akaryakıt desteğinde bulunduk ve 100 bin liraya yakın 3 aylık ruhsat harçlarını almadık. Bunun yanında yine bu süreçte önemli şeyi moral dedik. Gençlerimiz, çocuklarımız, ailelerimiz evlere kapandı ve moral desteği vermek anlamında sosyal medya hesaplarımızdan Şarkılarda Buluşalım programlarımızı yaptık. Bu süreçte ne yapılması gerekiyorsa tüm müdürlüklerimiz ve ekiplerimiz yaptı ve yapmaya devam ediyor. Yoğun bir çalışma ve fedakarlıkla devam etmekte olduğumuz ve Allah'ın izniyle Nisan ayında açılışlarını yapacağımız projelerimize geldiğimizde de çok şükür her şey yolunda gidiyor. Yine Fen İşleri Müdürlüğümüz ve ekip arkadaşlarımız bu projeleri bir an önce tamamlanmasıyla alakalı mesailerine devam ediyorlar. En başında söylediğimiz gibi 55 bin kişiye dokunan hizmetlerimizi devam ettireceğiz ve seçim zamanı geldiği zaman partili partisiz Biga'da yaşayan 55 bin kişinin desteğini alarak inşallah daha güzel hizmetlere daha güzel işlere hep beraber devam edeceğiz. Güzel Biga'mız için taş üstüne taş koyalım. Biz Bigamızı ufak tefek, basit siyasi polemiklere de ayak oyunlarına da yem etmeyeceğiz. Altını çizerek ifade etmek istiyorum buna müsaade etmeyeceğiz. Biga'mız için yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var” dedi.

“Hiçbir şey insanımızın canından, malından önemli değil”

Trafik güvenliğinin ile Elektronik Denetleme Sistemi'nin vatandaşların can ve mal güvenliği için alınacak bir önlem olduğunu kaydeden Erdoğan, “Öncelikle ben altını çizerek belirtmek istiyorum ki Elektronik Denetleme Sisteme yani EDS hizmeti şehrimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için uygulamaya alınacak bir çalışmadır. Biga'da son zamanlarda yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazaların EDS'lerin uygulamaya geçmesiyle minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor. Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Çanakkale ve Çan Çevre Yollarına uygulaması ve kurulumu tamamlandı. Şuan Emniyet Genel Müdürlüğünde bir kurula girmesi gerekiyor. Pandemi nedeniyle de bu kurul toplanamadığı için ne zaman devreye geçeceği ile alakalı net bir tarih veremiyoruz. Fakat bu sistem çalışmaya başlamadan önce mutlaka hem sizler vasıtasıyla hem sivil toplum kuruluşlarımızın hep beraber Bigalı hemşehrilerimizin duyacağı şekilde bunun duyurumlarını yapacağız. Trafik akışının kontrolü ve ulaşım optimizasyonun yapılması, kent yaşamının kurallara uygun belli bir yapıya kavuşturulması için ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların da önlenerek can ve mal emniyetin sağlanması amacıyla geliştirilen denetleme sistemi daha güvenli, daha huzurlu bir Biga'da yaşamamıza vesile olacağına inanıyoruz. Türkiye genelinde de uygulanan bu EDS çalışmalarından sonra verileri inceledik ve bu verilere baktığımız zaman trafik kazalarında da trafik ihlallerinin ortalama yüzde 30'a yakın bir düşüş yaşandığını gözlemledik. Burada çok farklı şeyler konuşuluyor ve bunlar bize de geliyor ama yani burada hiçbir şey insanlarımızın canından malından daha önemli değil. Bildiğiniz gibi Kıbrıs Şehitleri Caddesi en yoğun olan işte kafelerin okulların Atatürk Kültür Merkezimizin stadyumun hastanemizin sanayi sitemizin üniversitemizin gençlik merkezimizin yapacağımız şuan inşaatı devam eden yüzme havuzumuzun bulunduğu bir cadde. Burada mutlaka düzeni sağlamamız gerekiyor. Tabii diğer Çan ve Çanakkale çevre yolları da çevre yolu diye geçiyor ama bizim mahallelerimizin ortasından geçen çevre yolları. Burada da geçtiğimiz yıllarda ölümlü kazaları gördük, şahit olduk ve ne kadar üzüldük sizler de biliyorsunuz. İnşallah kazaların olmasını istemiyoruz. Kuruldan geçtikten sonra vatandaşlarımıza hangi tarihte başlayacağının bilgilendirmesini yapacağız” diye konuştu.

“En modern hayvan bakım merkezini ilçemize kazandıracağız”

Biga Belediyesi olarak, Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan iyileştirmelerle çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, “Sokak hayvanlarının yemek ve sağlık ihtiyaçları giderilirken Biga Belediyesi olarak Korona virüs tedbirler kapsamında da beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarımızın düzenli olarak besliyoruz. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreçte de Korona virüse karşı adeta bir seferberlik halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tedbirler kapsamında da tüm çalışmalarımızı sürdürürken bu kapsamda can dostlarımızı da unutmuyoruz ve besleme çalışmalarına devam ediyoruz. Ekiplerimiz periyodik olarak ilçemizin muhtelif yerlerinde bulunan 25 mama odağına, 15 köpek ve 15 kedi evimize düzenli olarak mamaları bırakıyorlar. Bizlere Allah'ın emaneti olan hiçbir canımızı özellikle aç bırakmamaya özen gösteriyoruz. Projemiz için de hemşerilerimize müjdemiz olsun. Söz verdiğimiz gibi Hayvan Bakım Konaklama ve Rehabilitasyon Merkezi projemiz hayata geçiyor. İlgili Bakanlıklarımız ve Müdürlüklerimizde projemiz için görüşmelerimizi yaptık ve yazışmalarımız da tamamladık. Sarıkaya ve Eybekli köylerimizin üst tarafında kalan ve belediyemize tahsisini sağladığımız 60.000 metrekare arazide 15.000 metrekare alana projemizi uygulayacağız. Böylece bölgemizin en modern Hayvan Bakım Rehabilitasyon Merkezini de inşallah ilçemize kazandırmış olacağız. Projemizin benzerlerinden farklı olarak bir özelliği de şu olacak: İçerisinde doğal yaşam alanlarını da barındıracak. Hayvanseverlerimizin can dostlarımızla birlikte buraya gelerek çok rahat bir ortamda vakit geçirebilecekler. Bu merkezimizde hayvanlarımız güven içinde olacağı gibi projemizde gelecek kuşaklara da hayvan sevgisini ve doğa bilincini vermeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra Havdan köyü yolunun üzerinde daha önceden çöp alanı olarak bilinen yeri Orman Müdürlüğümüz ve Biga Belediyemizin ortak çalışması sonucunda ağaçlandırıyoruz. Bu işlemden sonra da oraya beslenme odakları ve barınma olanakları yapacağız. Şehir içindeki ve bazı vatandaşlarımızın rahatsız olduğu sokak hayvanlarımızı bu bölgeye çekmeyi düşünüyoruz. Yiyecek konusunda sıkıntı yaşamadıkları takdirde orası sokak hayvanlarımız için de alternatif bir alan olacak. İnşallah can dostlarımızı hep birlikte sahip çıkacağız. Onlar bize Allah'ın emaneti ve sessiz kulları” şeklinde konuştu.

“En büyük hayalim Mehmet Çavuş'un ismini yaşatmak”

Son olarak Mehmet Çavuş için belgesel çalışması başlatarak hatıralarını yaşatmak istediklerini de belirten Erdoğan, “En önemli hayalimiz uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Mehmet Çavuşumuzun hatıralarıdır. Bir belgesel çalışması başlattık. Şu an profesyonel anlamda yurt içi çekimler devam ediyor. Pandemiden dolayı yurt dışında çekimleri geçilemedi ama inşallah bu çekimler de yapılacak. Mart ayında Mehmet Çavuş'un belgesel filmini bitirmiş ve galasını da yaparak gösterime sunmuş olacağız. Tabi bu sadece bir başlangıç olacak. Mehmet Çavuş'un evi ile alakalı tescil çalışması tamamlandı. Şimdi oranın Biga Belediyesi tarafından kamulaştırma işlemleri başlatacağız. Kamulaştırdıktan sonra da aynı Bayramiç'teki milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un evi gibi orasının restorasyonunu tamamlayarak yurtiçi turizme açacağız. Bu bizim en büyük hayalimiz. Çünkü Bigalı Mehmet Çavuş sadece milli mücadele kahramanı değil. Mehmetçiğimizin canımızın ciğerimizin herkesin canı olan Mehmetçiğimiz' in isim babasıdır. Bununla alakalı benim en büyük hayalim Mehmet Çavuşumuz için nasıl bir Seyit onbaşı tüm Türkiye'de tanıyorsa Mehmet Çavuş'un da biz ismine yaşatıp, Biga dendiği zaman da Mehmet Çavuş akla gelecek çalışmayı tamamlamaktır. Millet Bahçesi de hayallerimizi süsleyen ve Biga'nın çehresini değiştirecek bir projedir” dedi.