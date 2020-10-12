Başkan Erdoğan: "Ciğerlerimizi yakan hainleri lanetliyorum”

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Trabzon'da meydana gelen yangınların yürekleri de yaktığını ifade edip, terörü lanetleyerek herkesi tepki vermeye çağırdı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Hatay'da daha sonra Kahramanmaraş, Osmaniye ve Trabzon'da meydana gelen yangınlar ile ilgili tepkisini dile getirdi. Başkan Erdoğan, yangında zarar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, yangını çıkaranlara, terör propagandası yapanlara ve terör örgütüne tepki göstermeyenlere sert çıktı.

Başkan Erdoğan yazılı olarak yaptığı açıklamada; “Cennet vatanımızın farklı noktalarında yürek dağlayan görüntülere şahitlik ettik. Öncelikle yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yoğun çalışmalar sonucu yangınları kontrol altına alınmasını sağlayan tüm kahramanlarımıza ve ilgili devlet yetkililerimize şükranlarımı sunuyorum. Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki yangın ve hemen ardından Kahramanmaraş, Osmaniye ve Trabzon'da çıkan yangınların ateşi sadece orayı değil bizim de yüreğimizi yaktı. Hainler sadece ormanı değil bütün o güzel hayvanları, kuş yavrularını, böcekleri, tavşanları da kısacası ormanı ve içindeki güzellikleri de yok etti. Vicdansız ve insanlıktan nasip alamamış hainleri çıkardıkları yangınlardan dolayı lanetliyorum. İşbirlikçilerini, ses çıkarmayanları, görmezden gelenleri, özde değil sözde çevrecileri, terör örgütü PKK yaktığı için susan herkesi de şiddetle kınıyorum. Teröristlere karşı sessiz kalıp sadece siyaset derdinde olanları, birçok canlı ölürken kılını kıpırdatmayanları asla unutmayacağız. PKK hain bir terör örgütüdür ve hayatın her alanında terörle mücadeleyi devletimizin kararlılığıyla sürdüreceğiz. Rabbim, ülkemizi her türlü kötülükten korusun ve alçak teröristlere fırsat vermesin inşallah. Yüreğimizi yakan yangınla ilgili sosyal medyada provakatif paylaşım yapan ateşin çocukları denilen grubu da lanetliyorum. Karşımızda o kadar onursuz bir düşman var ki, ormanları ve içerisinde yaşayan masum canlıları yakmaktan imtina etmiyorlar. Yaktığınız ateş sizin de sonunuzu getirsin ateşin çocukları. Yüreğinizin, vücutlarınızın, yaktığınız ormanlar ve hayvanlar gibi cayır cayır yanması dileğiyle” ifadelerine yer verdi.