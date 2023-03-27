Başkan Erdoğan: "Depem ve her türlü afete hazırlık için çalışmalarımızı yerine getiriyoruz"

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, belediyenin deprem çalışmalarından, Ges Projesine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Biga Belediyesinin deprem çalışmaları hakkında yapılan çalışmaları anlatan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Göreve geldiğimiz ilk yılımızda,Kandilli Rasathanesi ve Üniversite iş birliğinde Biga Belediyesi olarak Ağaköydeki kampüsümüzün içerisinde yer altı hareketlerini izleyen bir istasyonu kurduk. Şuan da AFAD'ın 4 adet izleme istasyonunun haricinde birde orada Kandilli Rasathanesine entegre olan bir istasyonun kurulumuna bizler vesile olduk. Onun haricinde KIZILAY ile onların faaliyetlerini sürdürmeleri,çalışmalarını anlamlı bir şekilde yapabilmeleri için bizden talep ettikleri yerleri onlara tahsis ettik.Yine biz İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün bünyesinde gerekli teknik personelimizi de kadrolarımıza ilave ederek,yapı kontrol birimi kurduk. Yapı denetim firmalarının haricinde de Biga Belediyesi'nin Yapı Kontrol Birimi de Biga'daki inşaatların denetimlerini yapıyor.Bugüne kadar da 600'e yakın binanın kontrolünü arkadaşlarımız düzenli olarak takip etti. Son 4 yılda Biga'da yatay mimarinin haricinde hiçbir çalışma yapılmadı.Biz 5 katlı,6 katlı veya Sınırsız katlı hiçbir çalışmamız olmadı. 2019 yılı yerel seçimlerine 3 hafta kala benimde Meclis Üyesi olduğum ve Çekimser Oy Kullandığım dönemde Kalafat Mevkinde Belediye meclisinde bir plan onaylanmıştı.Orda da 3-4 ve 5 katlı planlanan bir yer vardı.Onun inşaat çalışması da bizim zamanımızda oldu.Sanki oranın imarını biz vermişiz gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı ama bizim dönemimiz ile alakalı bir durum değil.Bizim dönemimizde hiçbir kimsenin yerini,Bizim yaptığımız bir çalışmanın sonucu doğrultusunda,bir metre dahi arttırmadık.Bunun haricinde de tespit ettiğimiz metruk yapıları,belediye olarak bizzat biz yıktık. Hepimizin şöyle bir tereddütü oldu,sonuçta hepimiz konutlarda yaşıyoruz. Kocabaş Çayından Hastahanenin bulunduğu alanda alüvyon zemin olarak adlandırılan zeminden oluşuyor. Burada hiçbir vatandaşımız endişeye düşmesin.Zemin etütlerine göre projeler hazırlanıyor.Zemin alüvyon zemin ise projedeki demir yüklemesi daha fazla yapılıyor.Alüvyon zemin olarak adlandırdığımız bölgede kamu kurumları haricinde yüksek katlı hiç binamız yok.2000 yılı öncesinde yapılan yapılar içinde Biga'mızın 10 mahallesinde,Biga Genelinde “Kentsel Dönüşüm Strateji Planı” çalışmamızı başlattık.Bölgede ilk olarak bu çalışma bizde başlayacak.Bu çalışmayı elimize aldıktan sonra,risk bölgelerimiz ada bazlı,hangi mahellemizde,hangi caddemizde riskli yapılarımız var bunları görmüş olacağız ve ona göre kentsel dönüşüm çalışmalarımız başlayacak.Kendi personelimizin eğitimi anlamında da,kentsel dönüşüm çalışmaları içinde 3 teknik personelimiz eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar.Onlarda bu çalışmalarda aktif rol alacaklar.Bir diğer yandan da zabıta müdürlüğü ve imar müdürlüğümüz bina giriş katlarındaki iş yerlerinin denetimlerine başladılar.Deprem ve afetler konusunda toplumsal bilincimizin artması gerekiyor.Depremle karşılaştığımız zaman ne yapacağız,birey olarak bu konularda eksiğiz.Bunun içinde itfaiye müdürlüğümüz gönüllü arama ve kurtarma ekibi çalışmasını başlattı.Hem STK'larımız hem de İş dünyamız bu konuya destek veriyor.2 toplantımızı yaptık.Nesar Gönüllü Arama ve Kurtarma Derneği ile arkadaşlarımız görüşüyor.Bu durum da Biga olarak güçlü bir arama ve kurtarma ekibimiz olacak hemde o ekibimizin başka bir noktaya sevk edebileceğimiz tam donanımlı arama ve kurtarma aracı olacak.Ayriyeten ramazan ayı sonrasında deprem konulu geniş katılımlı bir söyleşi çalıştay yapmak istiyoruz.Toplumsal bilinci arttırarak eksiğimiz olan tüm konuları toparlamamız lazım.15 adet konteyner alıp Biga'mızın çeşitli noktalarına yerleştirmek istiyoruz.Tüm donanımı ile ekiplerimiz ile koordineli hale getirmek istiyoruz.İçerisinde yiyecek ve kumanya olarak belirli periyotlarda bakımlarını da yapacağız.Bu çalışmamızı da başlattık.Biga birçok il ve ilçeden depreme daha hazır.Önümüzdeki 5 yıl boyunca öncelikli hedefimiz yerel yönetim olarak bu tarz afetlere karşı güçlü olmak,Eksiklerimizi tamamlamak olacak.Toplumsal bilincin artması için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız.Bu yüzden önümüzdeki 5 yıl en büyük önceliğimiz doğal afetlerle mücadele olacak” dedi.

"Biz yaparız dedik ve yaptık"

Biga Belediyesi'nin üst yapı ve altyapı çalışmalarını da anlatan Bülent Erdoğan, "Yaptığımız çalışmalarda biliyorduk ki halkımızın en çok şikayeti yollar ile alakalıydı.Belediyemizin imkanları ve iş yapma gücüyle planlarımızı yapmak zorundayız.Arkadaşlarımıza talimatı verdik o dönem Biga'mızın tüm cadde ve sokaklarında üstyapı ve altyapı çalışmasının yapılması gereken noktalarını çıkardılar.Hatırlıyorsanız da meclis üyelerimize meclis toplantımızda bunun sunumu yaptılar.O gün için 60 milyon TL bütçe gerektiriyordu.Böyle bir bütçe olmadığı için öncelikli olarak 22 milyon TL bütçesinde ihale dosyamızı hazırladık ve meclis gündemimize getirdik.Belediyelerin işleyişinde;bu projelerin dosyasını hazırlayıp belediyelerin bankası olan İller Bankasından finanse ediyorsunuz.Tabi biz bu konuyu getirdiğimizde meclisimiz bize yetki vermedi.Buna rağmen biz dedik ki “Yavaşlatabilirsiniz ama Durduramazsınız” Bu konu halkımızın bizden istediği ve beklediği işler,Bizi yavaşlatsanızda biz bu işi yapacağız dedik.Normalde bu işler yaz başında başlıyor,bu sebeplerle geç bile kalsak sezonu kaçırmadan çalışmakları yapmaya başladık.İnönü Caddemizi tamamladık,oranın ekstra ışıklandırma için altyapısını da tamamladık inşallah bütçemiz uygun olduğunda,İnönü ve İstiklal Caddemizin aydınlatma direklerini de yenileyip orasını da çok farklı bir görünüme kazandıracağız.Geçtiğimiz yıl 60 bin m2 kilit taş çalışmamız oldu ve yine 32 ayrı noktada ihtiyaç olan yollarımız yapıldı.Şimdi ise 2023 yılı içerisinde en öncelikli İstiklal Caddemiz.Birde Mumcular Caddemizde altyapı kanalizasyon ve temiz su çalışmamız bitmek üzere,Mumcular Caddesi,Çiçeklidede Meydanı ve köprüye kadar olan Muammer Aksoy Caddesi çalışmaları da tamamlandığı zaman ana arter ve mahallelerde yol kaldırım ile ilgili hiçbir proglem kalmayacak Allah'ın izniyle.Yeni yaka olarak adlandırdığımız yerde de inşallah yol ve kaldırım çalışmalarımızı tamamlayacağız.2023 yılında yol ile kaldırım ile ilgili çok önemli bir proglemimiz kalmayacak” ifadelerini kullandı.

"Yeni ana isale hattı ve 5 bin tonluk su deposu çalışmalarımız başladı"

Biga halkının en çok konuştuğu konulardan birisi olan yaşanan su problemi hakkında,yapılan önlem çalışmalarını ve nedenlerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi: “Bizim proglemimiz su tedariği değil.8 kuyumuzdan çıkan suyun şehrimize getirdiğimiz ana isale hattının patlaması.Bir tane hattımız var.Ana isale hattında bir patlama olduğu zaman onun tamiratı 1 saat,1 buçuk saat bazen de 5-6 saat sürüyor.1 saat bile sürse o an şehirde kullanım devam ettiği için Balıkkaya depomuzdaki su kullanımdan dolayı bitiyor ve arıza giderildikten sonra su verilince o deponun dolması ve abonelerimizin suyu alması için tam 1 gün geçiyor.Sıkıntımız bu,bununla alakalı olarak uzun süredir çalışıyoruz.Şehir büyüdükçe ilaveler olmuş,bir otomasyon ve skale sistemimiz yok.Hangi kuyudan kaç litre su alınıyor,8 kuyudan çıkan su şehre aynı miktarda geliyor mu,kayıp veya kaçak su var mı,bir sistem yok.Bununla alaklı bir çalışma başlattık.Şuan telefon veya bilgisayarımızdan bu çalışmayla durumu takip edebileceğiz.4 km Hoşaba-Kalafat arası,Kalafat-Balıkkaya arası ise 8 km toplam 12 km yeni bir isale hattı projemiz hazırlanıyor.Balıkkaya'ya da 5 bin tonluk yeni su deposu yaparak inşallah Biga'mızın 35 yıllık su ihtiyacı ile alakalı güzel bir çalışma olacak.Bu yılın sonuna kadar çalışmayı tamamlamış olacağız.Bu çalışmayı tamamladığımızda su kesilse bile depo yeterli seviyede olacağı için hiçbir Bigalı vatandaşımız su ile alakalı bir sorun yaşamayacak.Bu süreçte vatandaşlarımıza hak veriyoruz.Ama keyfi veya ihmalden kaynaklı olarak bugüne kadar hiçbir su kesintisi olmadı.Arızaları açtığımız zaman,patlayan boruların tamiratını yaparken bu hat döşenirken o dönemde altına yataklaması yapılmamış.taş veya kayaya boru denk geldiğinde boru 10 yıldır 24 saat su akıntısı var haliyle bir titreşim oluyor.Taş veya kaya denk gelen yerde işte titreşim ile arıza patlama oluyor.Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz.İhmalden keyfi bir su kesintisini kesinlikle kimseye yaşatmak istemeyiz.Belediyenin en büyük hizmeti su,Suyla alakalı olarak hiçbir belediye başkanı sorun yaşasın istemez” diye konuştu.

"Belediyemizden bir kuruş çıkmadan santrali kuracaktık"

Mart ayı Biga Belediyesi meclis toplantısında gündeme gelen Millet İttifakı ve Bağımsız Meclis Üyeleri tarafından 'red' kararı çıkan Biga Kapalı Pazaryeri üzerine GES projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, “2023 yılı içerisinde ön gördüğümüz yıllık elektirik giderimiz şuan 40 milyon TL,Bununla alakalı imkanlarımız var,yerel yönetimlere devletimizin sunduğu bazı imkanlar var. Teknopark ile bu konuya çalıştık.Bakanlıktan iznimizide alarak proje ile alakalı çalışmalarımızı yaptık.İlgili kurumlardan görüşlerimizi aldık.Enerji nakil hattına aktarma sorunumuz olmadığı için yerimizi pazaryeri çatısı olarak belirledik.Trafo hemen yanında.Tarlaya da yapılabiliyor evet ama Biga Belediyesi olarak bizim böyle bir yerimiz yok.Örnekleri her yerde var,herkes bir karış yerini bile değerlendirmek istiyor.Her şey hazırlandı biz mecliste grubu olan ilçe başkanlarımızı davet ettik.Hepsi geldi,hem deprem sürecinde yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlattık onların görüşlerini aldık ve GES projesini anlattık.Bu proje alınan rakamlarla birlikte 52 milyon TL + KDV toplam 60/62 milyon TL maliyeti var.Bunu kredi ile hayata geçireceğimiz için faizi eklendiği zaman 100 milyon TL civarı bir bedel ortaya çıkıyor.Bunu hayata geçirmek için meclisten yetki alıp,aldığımız yetki ile anlaşmaları yapıp süreci başlatmak.Biga Belediyesinin işleyişini hiç etkilemeden,ürettiğimiz elektirik ile kredi taksidini ödüyoruz ve 5 yılda bu sistem kendi kendini amorti ediyor.Belediyemizden bir kuruş para çıkmadan santrali kuracaktık,5 yılda ürettiğimiz elektirik ile kredi taksitlerini ödeyecektik,5 yıl sonra ürettiğimiz elektrik tükettiğimizin yarısını karşılayacaktı.Bu da vatandaşımıza hizmet olarak farklı konularla alakalı para Biga'ya kullanılacaktı.Bu proje büyütülebilecek ve devam ettirilebilecek bir proje.Bunun çevresel tarafı da çok artık biz bunu yapmamız lazım. Bütçemizim yüzde 10'luk kısmını aşan bu tarz konularda meclisimizden salt çoğunluğu almamız gerekiyordu,1 arkadaşımız daha destek vermiş olsaydı bu projeyi başlatabilecektik”şeklinde konuştu.