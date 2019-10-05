Başkan Erdoğan, din görevlilerinin haftasını kutladı

Biga Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında din görevlileri ve imamlara kahvaltı düzenledi. Programa, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Meclis Üyeleri Cahit Bakan ve Kerim Özdemir, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Biga İlçe Müftü Vekili Enver Durmaz ve din görevlileri katıldı.

Programda konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, din görevlileri ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle bu yıl cami hayatın içinde, hayat caminin içinde temasıyla kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftanızı tebrik ediyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek Müftülüğümüz gerekse bireysel olarak yakın diyalog halindeyiz. Camilerimiz için bizim yapabileceğimiz bir şey varsa programımıza alarak yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yeryüzündeki Allah'ın evi konumundaki camiler hepimizindir. Biz de göreve geldiğimizden bu yana çalışmalarımızı hak, hakkaniyet ve adalet ölçüleri içerisinde sürdürüyoruz. Doğru ve iyi işler yapmanın peşindeyiz. İnsanız şaşarız beşeriz o yüzden sizlerden ricamız bir eksiğimizi veya yanlışımızı gördüğünüzde bizlere iletmenizi istiyoruz. Her zaman görüş ve taleplerinize açığız. Allah hepimize hayırlı vazifeler yapmayı nasip etsin, Rabbim hepimizi kazadan beladan korusun” ifadelerini kullandı.

Din görevlileri de bu özel haftalarını unutmadığı ve böyle bir organizasyon düzenlediği için Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a teşekkür ederek hayırlı görevler diledi. Program, Yeşilada Camii İmamı Sebahattin Şahin'in okuduğu dua ile sona erdi.