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Başkan Erdoğan, Gözlükçüler ve Optisyenler Günü'nü unutmadı

Çanakkale’nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilçede hizmet veren optisyen ve gözlükçülerin 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü’nü kutladı.

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilçede hizmet veren optisyen ve gözlükçülerin 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü'nü kutladı.


Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü dolayısıyla ilçe genelinde hizmet veren gözlükçüleri ziyaret etti. İş yerlerinde bir araya geldiği gözlükçü ve optisyenlerle sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Erdoğan, “1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü sebebiyle İlçemizdeki esnafımızı ziyaret ederek günlerini kutladık. Kendilerine çalışmalarında kolaylıklar, hayırlı işler ve başarılar diliyorum” dedi.


Gözlükçüler ise bu anlamlı günde kendilerini unutmayan, çiçek hediyesi ve ziyaretiyle mutlu eden Başkan Erdoğan'a ziyaretleri için teşekkür etti.

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