Başkan Erdoğan halkın isteklerini yerinde çözdü

‘Başkan Mahallemizde' toplantıları kapsamında Şirintepe Mahallesi Kalafat mevkiinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, halkın ulaşım isteğini yerinde çözdü.

Seçim vaatleri arasında ilk sıralarda yer alan ‘belediyeyi birlikte yönetme' söylemini ‘Başkan Mahallemizde' toplantılarıyla hayata geçiren Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Şirintepe Mahallesi Kalafat mevkii sakinleriyle buluşarak talep, şikayet ve önerileri dinledi. Aynı zamanda Biga Belediyesinin yaptığı çalışmaların anlatıldığı toplantıya Başkan Erdoğan'ın eşi Feride Erdoğan, Şirintepe Mahallesi Muhtarı Necati Arı, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci ile belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı. 7'den 70'e vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantı, aynı zamanda Biga Belediyesi resmi Facebook hesabından da canlı olarak yayınlandı.

Bir vatandaşın durak talebiyle birlikte Çiçeklidede bölgesine şehir içi minibüs ulaşımı isteği yerinde çözüldü. Toplantıya katılan S.S 76 numaralı Biga Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Özcan Çalışkan, “Biz gerekli çalışmayı başlatarak sizden deneme süreci isteriz. Belirli saatlerde Çiçeklidede'ye minibüs hattı koyarak bunu halkımıza duyururuz. Daha önce denememiz oldu ama kullanım olmadı. Hak verirsiniz ki maliyetimiz var. Deneme süreciyle başlatıp arz talep olursa devam ettirebiliriz bu süreci” dedi.

Başkan Erdoğan'ın da talimatıyla Kalafat mevkiinden Çiçeklidede'ye minibüs ulaşım denemeleri başlamış oldu.