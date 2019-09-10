Başkan Erdoğan, ilkokul öğrencilerini sevindirdi

2019-2020 eğitim-öğretim yılının açılışıyla tüm yurtta olduğu gibi Biga'da da öğrenciler ders başı yaparken, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, okula 'merhaba' diyen üç okuldaki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine içerisinde kırtasiye malzemesinin bulunduğu seti dağıttı. Başkan Erdoğan'ı coşkuyla karşılayan öğrenciler ise ‘Okulumuza hoş geldiniz, teşekkür ederiz' diyerek mutluluklarını paylaştı ve çiçek takdim etti.

Osmangazi İlkokulu, Sakarya İlkokulu ve Yeniceköy İlk-Ortaokulu'nda birinci sınıf öğrencilerini ziyaret eden Başkan Erdoğan, yeni eğitim ve öğretim yılını kutlayarak içerisinde kalem kutusu, defter, silgi, kalemtıraş, abaküs ve boya kalemi gibi okul araç gereçlerinin yer aldığı kırtasiye paketlerini dağıttı. Başkan Erdoğan'a Belediye Meclis Üyesi Jale Kırbaş, okul müdürleri ve öğretmenler eşlik etti.

Minik öğrencilerle vakit geçirerek onlarla sohbet eden Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Dün 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılışında öğrencilerimizle bir araya gelmiştik. Bugün ise ilkokula adım atan pırıl pırıl çocuklarımızın mutluluğuna ve heyecanına ortak olmak için ziyaretler gerçekleştirdik ve kırtasiye seti desteğinde bulunduk. Geleceğimizin teminatı yavrularımız hem şehrimizin hem de ülkemizin geleceğidir. Biz her zaman ifade ettiğimiz gibi gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz. Biga Belediyesi olarak eğitim camiamızın her zaman yanındayız. Çocuklarımızın sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerde yer alması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılının ilçemize ve ülkemize, geleceğimizin umudu olan çocuklarımıza, müdür, öğretmen ve tüm çalışanları ile birlikte velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıkla, huzurla güzel bir yıl yaşamak temennisinde bulunuyorum” diye konuştu.

Kırtasiye seti hediyelerini alan ve mutlulukları gözlerinden okunan ilkokul öğrencileri ile okul yöneticileri ise Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.