Başkan Erdoğan, inşaat çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçe Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yapımı devam eden okullarda incelemede bulundu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ile birlikte yapım çalışmaları devam eden Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Biga Ortaokulu ile Sakarya İlkokulu'nun bulunduğu ‘Biga Eğitim Kampüsü' inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın geleceği bizim için en önemli önceliklerimizden biri. Eğitim, onların hayatlarını şekillendirecek en önemli olgulardandır. Bu nedenle, eğitim alanında yapılan yatırımlar ve geliştirilen projelerle çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmaya çalışıyoruz. Eğitim kampüslerimizi modern ve donanımlı hale getirerek, öğrencilerimize en iyi eğitim imkanlarını sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemizde eğitim alanındaki başarılı icraatlar, devletimizin eğitime verdiği önemin bir göstergesidir. Devletimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren eğitim sektöründe sürekli olarak iyileştirmeler yapmaya büyük önem vermektedir. Pandemi döneminde inşaat süreçleri biraz yavaşlasa da, devletimizin sağladığı desteklerle bu süreç hız kazanmış durumdadır. Bu destekler, çocuklarımızın okullarına kavuşmasını hızlandırmaktadır. Yakın zamanda tamamlanacak olan inşaatlar, öğrencilerimize modern ve güvenli bir eğitim ortamı sunacaktır” dedi.