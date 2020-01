Başkan Erdoğan, lise öğrencilerinin misafiri oldu

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin düzenlemiş olduğu ‘Kariyer Günleri' söyleşisine konuşmacı olarak katıldı. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Komiseri Demet Sezen Salonu'nda düzenlenen ve Belediye Meclis Üyesi Mümin Kahraman, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Özcan, öğretmenler ve öğrencilerin katılım sağladığı etkinlikte meslek hayatına dair paylaşımlarda bulunarak, Belediye Başkanlığına giden süreci anlattı.

"Güzel işleri hep birlikte Biga'mıza kazandıracağız"

Eğitim, meslek, evlilik ve siyasi hayatıyla ilgili öğrencilere paylaşımlarda bulunan Biga Belediye Başkan Bülent Erdoğan, “Liseden sonra okumadım ve baba mesleğim olan pazarcılığa başladım. Hakkari'de askerlik görevimi yaparken acı haberi aldım. Trafik kazasında babamın vefat ettiğini, annemin, kız kardeşimin ve nişanlımın yaralandığını öğrendim. Babamdan kalan işleri borçlarla devralarak yeniden azimle ve kararla, umut içinde çalışmaya başladım. Yıllar içinde çok çalışarak ve mücadele ederek işlerimi düzene koydum ve bugünlere geldik. Daha sonra siyasi hayatımız başladı. İlçe başkanlığı, belediye meclis üyeliği görevlerinden sonra Bigalı hemşehrilerimizin teveccühü ile belediye başkanı seçildim. Bizim hedefimiz Bigalıların emaneti olarak devraldığımız görevde hizmetimizi en iyi şekilde yapmaktır. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ve Biga'daki tüm vatandaşlarımızın hayatına dokunan projeler için çalışıyoruz. Güzel işleri hep birlikte, siz kıymetli gençlerimizle de istişare ederek Biga'mıza kazandıracağız” diye konuştu.

"Sevgi ve inancın her şeyin başı olduğuna inanan biriyim"

Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Başkan Erdoğan, “Sevgi ve inancın her şeyin başı olduğuna inanan biriyim. Sizlerin de birbirinden kıymetli yeteneği var. Bunları ortaya çıkarak çalışmaya tüm azim ve kararlılığınızla devam edin. Asla ümitsiz olmayın ve umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. Bizler sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman sizlerin yanınızdayız ve rehberimiz sizlersiniz. Kurslarımıza, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimize bekliyoruz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda da çalışmalarımıza yön veriyoruz. 2020 yılının sizlere başarı getirmesine diliyorum, üniversite sınavlarınızda başarılar diliyorum. Üniversiteye gittiğinizde topluluklarda yer almanızı ve sosyal sorumluluk projelerine dahil olmanızı tavsiye ediyorum. Kendinizi hayata hazırlayın, dersleriniz başta olmak üzere kendinizi her yönden geliştirin” ifadelerini kullandı.