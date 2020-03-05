İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Erdoğan, Muhasebeciler Haftası'nı unutmadı

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga’da hizmet veren mali müşavir ve muhasebecilerin Muhasebeciler Haftası’nı kutladı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga'da hizmet veren mali müşavir ve muhasebecilerin Muhasebeciler Haftası'nı kutladı.


Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası dolayısıyla Biga Ticaret Merkezi'ndeki (BTM) mali müşavir ve muhasebecileri ziyaret etti. Muhasebeci ve mali müşavirlerle sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Erdoğan, Muhasebeciler Haftası'nı kutladı.


Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Devletimizin tüm yatırımlarında ve toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında mihenk taşı olan vergi için adeta bir köprü vazifesi gören, üreten, çalışan, dinamik bir Türkiye için mesai harcayan tüm serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerimizin bu anlamlı haftalarını kutlar, görevlerinde başarılar dilerim” dedi.


Muhasebeci ve mali müşavirler ise bu anlamlı günde kendilerini unutmayan Başkan Erdoğan'a ziyaretleri için teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.