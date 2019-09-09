Başkan Erdoğan, öğrencilerin heyecanını paylaştı

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilk ders zilinin çalmasıyla yeni eğitim-öğretim yılına 'Merhaba' diyen öğrencilerin sevinç ve heyecanına ortak oldu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İdriskoru Köyü İbrahim Aydın İlk-Ortaokulunda hazırlanan 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programına katılarak öğrencilerin ilk okul gününde yanlarında oldu. Programa Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, MHP İlçe Başkanı Sadettin Saat, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşları (STK) ve oda başkanları, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve aileler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program; minik öğrencilerin müzikli gösterileri, halk oyunları, şiirlerin okunması, ‘okula hoş geldiniz' çiçeğini sunulması ve ilk ders zilinin çalınmasıyla devam etti.

"Sizler bizim geleceğimiz, şehrimizin ve ülkemizin ümidisiniz"

Programda bir konuşma yapan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün uzun ve güzel bir yaz tatili döneminin ardından 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlamanın sevinç ve heyecanını sizlerle paylaşıyoruz. Sevgili öğrenciler; Sizler bizim geleceğimiz, şehrimizin ve ülkemizin ümidisiniz. Derslerinize düzenli ve sistemli çalışmanızı, derslerinizle birlikte sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerde yer almanızı, yaz tatilinde olduğu gibi devamlılık içinde kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla sevgi, saygı içinde başarılı ve güzel bir yıl geçireceğinize inanıyorum. Sizi çok sevdiğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Değerli velilerimiz; çocuklarımız ilk eğitimini sizlerden aldığı gibi sizler bugün yavrularınızı okula getirmenin tatlı telaşını yaşıyorsunuz. Ben öğretmenlerimiz kadar sizlerin de büyük katkı ortaya koyacağınızı bilerek okul-aile işbirliği esasına dayalı bir dönem olacağına inanıyorum. Saygıdeğer öğretmenlerimiz; Sizler ise büyük emek sarf ederek, fedakarlık içinde bir yıl geçireceksiniz. Bu kutsal görevi icra ederken, sevgiyi hissetmiş, çağdaş eğitim sistemiyle donanımlı ve bilgili bireyler yetiştirdiğiniz gibi ilçemizin ismini de eğitim-öğretim kalitesiyle üst sıralara taşıma gayreti içinde olacağınızdan eminim. En güzel ders ve oyunlar için ise Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte siz kıymetli yavrularımızın daha rahat ve sağlıklı bir ortamda ders almasını sağlamak amacıyla boyama, oyun alanları ve ilaçlama çalışmaları yaptık. Eğitim camiamızın her alanda her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ederek, yeni eğitim ve öğretim yılının geleceğimizin umudu olan yavrularımıza, gençlerimize müdür, öğretmen ve tüm çalışanları ile birlikte velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız belasız bir eğitim-öğretim yılı temenni ederek hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.