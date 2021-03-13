Başkan Erdoğan, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Devlet Hastanesi, Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü, sağlık ocakları, Biga Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli ve Özel bir hastaneyi ziyarette bulunarak doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Erdoğan, çiçek hediye ederek özellikle Covid-19 döneminde gösterdikleri fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Erdoğan aynı zamanda hastanede karşılaştığı vatandaşlara da hediyeler verdi. Sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, “Canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın sadece özel günlerinde değil her zaman yanındayız. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız insan sağlığı, mutluluğu ve huzuru için gece gündüz demeden görev başındalar. İçerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde ise sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışmalarınızı sürdürüyorlar. Allah'ın izniyle bu zor zamanları da hep birlikte atlatacağız. Bu kutsal ve saygın mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren tüm doktor ve sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum” dedi.

Sağlık çalışanları da Başkan Erdoğan'a ziyaret ve hediyeleri için teşekkürlerini iletti.