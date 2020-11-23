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Başkan Erdoğan, trekking yolunu inceledi

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Abdiağa Trekking projesi güzergahında incelemelerde bulundu.


Biga Belediyesi'nin Abdiağa Köyü'nde bulunan mesire alanı bölgesinden başlayan ve orman içinde devam eden trekking projesinde çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç hafta sonu proje güzergahında bir yürüyüş gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.


Eşsiz doğa güzellikleri içinde yürüyerek çağlayana ulaşan Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, “Abdiağa çağlayan bölgemize Orman İşletme Müdürümüz İhsan Bey'le bir yürüyüş gerçekleştirip tespitlerde bulunduk. Bölgemizde saklı cennet olarak niteleyebileceğimiz Abdiağa köyümüzün ilerisinde yer alan Çağlayan bölgesine doğru yürüyüş parkurunun olacağı Abdiağa Çağlayan Trekking projemizi de en kısa sürede tamamlayacağız. Bu bölgemiz proje tamamlandıktan sonra doğa ve fotoğraf severlerin vazgeçilmez noktalarından birisi haline gelecek. Doğa tutkunları için fevkalade bir alan olacak trekking projemiz bölgemize bambaşka bir hava katacak. Bizler tarihi ve kültürel değerlerimize her zaman önem vermeye devam ederek, ilçemizin turizm alanında gelişmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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