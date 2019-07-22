Başkan Erdoğan ve Bigalılar'dan Bosna Hersek'e ziyaret

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları (STK) ve iş adamlarından oluşan heyetle Bosna Hersek'e ziyarette bulundu.

Srebrenitsa Katliamının 24. yıl dönümünde Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujonovic'in resmi davetlisi olarak Bosna Hersek'e davet edilen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan; Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya ve Yunanistan'ı kapsayan ziyaretlerini gerçekleştirdi. İlk yurt dışı ziyaretini Srebrenitsa Katliamı Anma Programı kapsamında Bosna Hersek'e gerçekleştiren Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, beraberindeki heyetle Biga için ticari ve kültürel görüşmelere katıldı. 41 kişiden oluşan heyet aynı zamanda Osmanlı'dan günümüze miras kalan köy ve kalıcı eserleri de ziyaret etti.

Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl Srebrenitsa Katliamını Anma Programına katılım sağlanırken, bu yıl ilk kez Biga Belediyesi öncülüğünde gerçekleşti. Ziyaretlerin kültürel ve ticari başlıklar altında sağlandığını belirten Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Nihai programımız kardeş Boşnak milletinin en derin yarası olarak tarihteki yerini alan Srebrenitsa soykırımı kurbanlarını anmak ve kardeşlerimizin acısını paylaşmak oldu. Srebrenitsa Soykırımı'nın 24. yıl dönümünde Potoçari Anıt Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine katıldık. Avrupa'nın orta yerinde şehit edilen 8 bin 372 Boşnak kardeşimizi saygı ve rahmetle andık. Aynı zamanda Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya ve Yunanistan'ı kapsayan ziyaretlerimizde heyetimizdeki katılımcılarla birlikte ticari ve kültürel görüşmeler sağladık. Biga'mızı anlattığımız ikili ve heyet görüşmelerinde şehirler arası etkileşimin gelişmesi için önemli kararlar aldık. Davetleri için Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujonovic başta olmak üzere, Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği'miz ile tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tarihimize, kültürümüze ve kardeşliğimize sahip çıkacak, acılarımızı paylaşacağız” dedi.

Ziyaretin ilk durağı Bulgaristan'ın Filibe şehri olurken, Bulgar-Türk İş Adamları Derneği (BULTİŞ) ve Sofya'daki Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) başkan ve yöneticileriyle bir araya gelindi. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ticari ve kültürel çalışmalar konuşulurken, başta Sofya ve Filibe şehirleri olmak üzere Biga ile yapılabilecek faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan günün anısına hediye takdim ederken, görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Bosna Hersek programı başkent Saray Bosna'daki Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabristanının ziyaret edilmesiyle başladı. Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak'ın eşlik etmesiyle ülkenin tarihi Mostar şehri, Osmanlı'dan günümüze ulaşan Türk köyü olan Poçitel ve dervişlerin mekanı olarak bilinen Buna nehrinin doğduğu yer olan Sarı Saltuk'un kurmuş olduğu Alperenler (Blagay) Tekkesi ziyaret edildi. Tarihe tanıklık edilmesi ve verimli incelemelerin ardından Zavidovici şehrine hareket edildi. Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujonovic'ın karşıladığı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve heyet ilk ziyaretini şehitliğe gerçekleştirdi. Zavidovici bölgesinde katledilerek şehit edilen bin 15 masum insanın kabirlerinin bulunduğu şehitlikte bizzat Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujonovic bilgilendirme yaptı. Şehitlikteki beş kabirde Türklerin yer aldığı, birinin ise İdriskoru Köyü'nden Tuncay Kurtul'a ait olduğu bilgisi heyeti daha da hüzünlendirdi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujonovic arasında geçen sıcak görüşmenin ardından Erdoğan Mujonovic'a plaket takdim etti. İki başkan iki şehir arasında kardeş şehir protokolünün görüşülmesi ve kültürel faaliyetlerin gerçekleşmesi için işbirliğinin sağlanmasında mutabık kaldı.

Srebrenitsa Katliamını anma programlarına Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Güneş, Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergün Erkap ve STK yöneticileri katıldı. Soykırıma uğrayan 8 bin 372 kişi için Potoçari Köyü'ndeki Akü Fabrikasında yapılan anma programına Türkiye'yi temsilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da katılım sağlarken, Akü Fabrikası'nın yanında yer alan anıt mezarların bulunduğu alana çiçek bırakılarak dualar edildi ve katledilen Boşnaklar defnedildi. Başkan Erdoğan, anı defterini imzalayarak Boşnak milletinin en derin yarası olan Srebrenitsa katliamının kınadığını ve kardeşlerinin acısını paylaştığını tarihe not düştü.

Anma programlarının ardından Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Bihaç Kanton Başbakanı Mustafa Ruzniç ve Bihaç Belediye Başkanı Nisvet Yusiç ile bir araya geldi. Kanton Başbakanı Ruzniç Türkiye ile Bosna'nın kardeş olduğunu belirterek Bihaç ile yapılacak ticari ve kültürel çalışmalara imza atmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Başkan Erdoğan ile Başkan Yusiç arasında gerçekleşen görüşmede kardeş şehir protokolünün gündeme getirilmesi ve kültürel faaliyetlerin gerçekleşmesi için işbirliğinin sağlanması değerlendirildi. Başkan Erdoğan, Kanton Başbakanı Ruzniç ve Başkan Yusiç'e Türk ve Bosna bayraklarının yer aldığı fincan takımı ve plaket takdim etti.

Dönüş programında ise heyet, Makedonya'daki Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim gördüğü Askeri İdadi binasını ve Yunanistan'ın Selanik şehrinde bulunan Atatürk Evini ziyaret etti.