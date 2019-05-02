Başkan Erdoğan ve Bölge Müdürü Çolak'tan inceleme

Çanakkale'nin Biga ilçesinin Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Turgay Çolak ile birlikte iki çevre yolunun çeşitli noktalarında incelemelerde bulundu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan tebrik ziyaretine gelen Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Turgay Çolak ile birlikte Bandırma Caddesi ve Biga Çan çevre yollarının Hamdibey, Şirintepe Mahallesi Kırlar Mevkii ve Yeniceköy Mahallesi noktalarına giderek yerinde incemeler yaptı.

14. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, çevre yolu üzerinde var olan ve planlan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

İnceleme sonrası açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, “Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürümüz Turgay Çolak Bey'in nazik ziyaretleri bizi çok memnun etti. Birlikte sahaya çıkarak çeşitli noktalarda incelemelerde bulunduk. 14. Bölge Müdürlüğü'nün Biga'mızdaki sorumluluk alnında kalan kısımlarında durak, sinyalizasyon sistemi ve kavşak konularında çalışmalarını dinledik ve taleplerimizi ilettik. Müdürümüz ile fikir alışverişinde bulunarak sorunlar ile ilgili çözüm önerilerimizi değerlendirdik. Biga'mızın çevre yolları daha güvenilir ve rahat hale geldi ve gelmeye devam ediyor. Ben Müdürümüze ilçemize yaptıkları ve yapacakları hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.