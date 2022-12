Başkan Erdoğan'dan Yeni Yıl Mesajı

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yeni yıl mesajında hemşehrilerinin 2023 yılını kutlayarak gönül belediyeciliği ile birlikte sosyal ve hizmet belediyeciliğinin Biga'yı her geçen gün güzelleştirdiğini, ortaya konulan vizyonla şehrin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, yeni yıl kutlama mesajında "2023'ün başta sağlık olmak üzere iyilik, güzellik ve berekete vesile olmasını canı gönülden diliyorum. İnşallah yeni yılımız birlik ve beraberlik içinde hem şehrimize güzel hizmetler yaptığımız hem de güzellikler içinde yaşadığımız bir yıl olur” dedi.

Başkan Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

“Kıymetli hemşehrilerim, sevgili Bigalılar, her yeni yıl, acısıyla tatlısıyla geride bıraktığımız hayat; önümüzde umduğumuz yeni umutlar ve hayallerdir. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle kısacası her şeyiyle her imkana sahip olan Biga'mızda yeni bir yıla girmenin hep birlikte mutluluğu içerisindeyiz. Siz kıymetli hemşehrilerimizin teveccühleriyle geldiğimiz Gönüllerin Şehri Biga'mızın hizmet makamında, ilk günden bugüne Biga'mızın eksiklerini gidermenin, taş üstüne taş koymanın, sürekli yeni projeler üretmenin heyecanını yaşıyoruz. Bütün mesai arkadaşlarımla, gece gündüz demeden Biga için çalışıyoruz. İlçemizi her yönden daha ileriye taşımanın heyecanı ve gayreti ile çalışmalarımıza hummalı bir şekilde devam ediyoruz. Bu vesileyle 2023 yılı hepimizin çok daha yoğun olduğu bir hizmet yılı olacaktır inşallah. Türkiye yüzyılı vizyonuyla, Cumhuriyetimizin de 100. yılını kutlayacağımız yeni yılın güzel şehrimizin güzel insanlarına daha iyi hizmet verebilmemize, birlik ve beraberliğimize vesile olması dileğiyle 2023 yılınızı tebrik ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir sene geçirmenizi diliyorum.”