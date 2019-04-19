Başkan Gökhan, çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Gökhan bu kapsamda son olarak, Güzelyalı Dardanos Altyapı Projesi ile Barış Kordonu uzatma çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, tarihli teknik inceleme gezisi kapsamında ilk olarak Güzelyalı Dardanos Teknik Altyapı Yapım İşi projesinin çalışmalarını yerinde inceleyerek, teknik ekipten bilgiler aldı. Proje kapsamında, Dardanos Mevkii Hasan Mevsuf Caddesi'nde devam eden çalışmalarda kanalizasyon ana kolektör hattı, palplanş imalatları ve borulama işlemleri devam ediyor.

Başkan Gökhan'ın bir sonraki durağı ise Barış Kordonu oldu. Başkan Gökhan, kentin yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelecek olan Barış Kordonu uzatma çalışmaları hakkında da teknik ekipten bilgi aldı. Yeni Kordonun bittiği yerden, Kıyı AVM alanına kadar toplam 17.850 m2 ve 783 metre sahil bandını kapsayan projenin kaba inşaatı tamamlanırken, hızla üstyapı çalışmaları, peyzaj işleri ve mimari imalat çalışmaları yürütülüyor.