Başkan Gökhan konuklarını ağırladı

Dönem Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin'i makamında ağırladı.

İlk olarak, Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimi ile bir araya gelen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, nezaket ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkürlerini iletti. Heyet, yerel seçimlerin ardından Başkan Gökhan'ı tebrik ederken, Başkan Gökhan da il yönetimine sürece verdikleri katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Gökhan'ın bir sonraki konukları İYİ Parti İl Başkanı Selahattin Yıldızlar ve İlçe Yönetimi oldu. Tebrikleri kabul eden Başkan Gökhan, konukları ile güncel konulara ilişkin sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Gökhan aynı gün 21. Dönem Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin'i de makamında ağırladı. Başkan Gökhan, Şahin'in nezaket ve tebrik ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederken, ziyaret karşılıklı sohbetle son buldu.