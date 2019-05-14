İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Gökhan konuklarını ağırladı

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetimi, İYİ Parti İl Başkanı Selahattin Yıldızlar ve İlçe Yönetimi ile 21.

Dönem Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin'i makamında ağırladı.


İlk olarak, Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimi ile bir araya gelen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, nezaket ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkürlerini iletti. Heyet, yerel seçimlerin ardından Başkan Gökhan'ı tebrik ederken, Başkan Gökhan da il yönetimine sürece verdikleri katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.


Başkan Gökhan'ın bir sonraki konukları İYİ Parti İl Başkanı Selahattin Yıldızlar ve İlçe Yönetimi oldu. Tebrikleri kabul eden Başkan Gökhan, konukları ile güncel konulara ilişkin sohbet gerçekleştirdi.


Başkan Gökhan aynı gün 21. Dönem Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin'i de makamında ağırladı. Başkan Gökhan, Şahin'in nezaket ve tebrik ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederken, ziyaret karşılıklı sohbetle son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.