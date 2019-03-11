İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Gökhan, Tarragona heyetini ağırladı

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ‘Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi Açılış ve Strateji Geliştirme Toplantısı’ için kentte bulunan Tarragona Belediye Başkan Yardımcısı Begoa Flora ve Tarragona Akıllı Kent Platformu Genel Müdürü Gustavo Cuadrado’yu makamında ağırladı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ‘Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi Açılış ve Strateji Geliştirme Toplantısı' için kentte bulunan Tarragona Belediye Başkan Yardımcısı Begoa Flora ve Tarragona Akıllı Kent Platformu Genel Müdürü Gustavo Cuadrado'yu makamında ağırladı.


Çanakkale Belediyesinin hibe faydalanıcısı olarak İspanya Tarragona Belediyesi, Tarragona Akıllı Şehir Platformu ve Türkiye Bilişim Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğü Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesinin 12 Mart Salı günü gerçekleşecek olan Açılış ve Strateji Geliştirme Toplantısı kapsamında Tarragona heyetini ağırlayan Başkan Gökhan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.


Her iki kentin ileri düzey akıllı şehir dönüşümünü ileriye taşımak üzere uzun vadeli işbirliklerinin yapılması ve ortak projeler hazırlanmasının hedeflendiği proje kapsamında karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştiği ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.


Öte yandan, Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesinin Açılış ve Strateji Geliştirme Toplantısı, 12 Mart Salı günü saat 11.00'da Parion Hotel'de gerçekleşecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.