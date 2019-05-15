Başkan Gökhan Teknik İnceleme Gezilerine devam ediyor

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, düzenlediği teknik inceleme gezisinde ilk durağı Dardanos'ta gerçekleştirilen altyapı çalışmaları oldu. Güzelyalı Dardanos Altyapı projesi kapsamında, ara sokaklarda bulunan hatların ana hatlara bağlanması çalışmalarını teknik ekip ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Gökhan, çalışmaların durumu ve ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Dardanos'ta gerçekleştirdiği inceleme gezisinin ardından Başkan Gökhan, Yeni Kordon uzatma çalışmalarını yerinde inceledi. Toplamda 17.850 m2 ve 783 metre sahil bandını kapsayan projede yürütülen peyzaj ve mimari imalat çalışmalarını inceleyen Başkan Gökhan, teknik ekipten bilgi aldı.