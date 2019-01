Başkan Işık: 'Hep birlikte yine başaracağız!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yerel seçimler öncesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Biga Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı İsmail Işık önce annesini ziyaret ederek hayır duasını aldı. Takyeci Hacı Ali Osman Camii'nde Cuma Namazını kıldıktan sonra ise Ali Doğan Sokak'taki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına geçti.

Küçük Şadırvan Meydanı'na cepheli Ali Doğan Sokak'ta yer alan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Biga İlçe Başkanı Atilla Diren, CHP'li belediye meclis üyeleri, ve partililer katıldı.

Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın konuşmalarının ardından seçim müziği eşliğinde açılış gerçekleştirildi. Başkan Işık, kurdela kesiminin ardından besmele çekerek Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Biga Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı İsmail Işık yaptığı konuşmada kendisini Bigalı hemşerilerinin mutluluğuna adadığını belirtti. Başkan İsmail Işık, “Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.Yine, yine tarihi bir yolculuğun arifesindeyiz.Ben Biga aşığıyım. Biga'ya hizmet etmeyi, Bigalı hemşerilerime mutlu bir yaşam sunmayı kendine hedef edinmiş bir Bigalıyım.5 yıl önceyi bir hatırlayalım. Sizler bizi bağrınıza bastınız, 'Bizim İsmail' dediniz. Bu güzel kenti yönetme görevini 5 yıllığına bu kardeşinize verdiniz. Bizler de sizlerden aldığımız cesaretle 'Sevgi kazanacak. Biga kazanacak.' dedik.Allah'a şükür, sevgi de kazandı, Biga da kazandı. Hep birlikte kazandık. Bu 5 yılda her türlü engellemeye, her türlü zorluğa rağmen hep birlikte büyük işler başardık.'Yapamazlar' dedikleri ne varsa, hep birlikte mücadele ederek, hep birlikte başardık” dedi.

‘4 yılda bizden önceki 10 yılın 2 katı çalışma yaptık'

Kendisinden önceki 2000'li yılları değerlendiren Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, 5 yıllık görev süresince kendisinden önceki 10 yılda yapılan tüm işlerin iki katı çalışma gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Başkan Işık, “Yol yaptık, köprü yaptık, bina diktik. Kanalizasyon hattımızı yeniliyoruz. İyi hatırlayın. Bu kentte, 2000'lerin Türkiye'sinde, evleri, işyerlerini su basıyordu. Yağmur suyu sorunumuzu çözdük. Hem metrekare hem de harcanan para olarak 4 yılda bizden önceki 10 yılın 2 katı çalışma gerçekleştirdik. Yalnızca betona yatırım yapmadık. Yeşil alanlarımızı arttırdık. Daha yeşil bir Biga için binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Bir milletin kültür ve sanattaki gelişiminin, aydınlık yarınlar için ne denli önemli olduğunu asla unutmadık. Biga'mızda kalıcı kültür ve sanat etkinlikleri ortaya koyduk. Biri dijital olmak üzere 4 kütüphane açtık. Sağlık ocağı, kreşler, parklar açtık. Doğumdan ölüme vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Kocabaş Çayı'mızı ilçemizin gerdanlığı haline getirecek çalışmaları başlattık.Ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntıları biliyorsunuz. İşte bu işleri bu zor koşullarda gerçekleştirdik.Bugün burada projelerimizi, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatmayacağım. Yaptıklarımız önünüzde. Hep birlikte neler başarabileceğimizi bir hayal etmenizi istiyorum. Çocuklarımızın mutlu olduğu bir Biga'da yaşamanın keyfini hep birlikte süreceğiz” dedi.

Seçildiği günden bu yana İktidar Partisinin temsilcileri tarafından birçok engelle karşılaştıklarını, bunun yanı sıra kısıtlı imkanlarla birçok iş başardıklarının altını çizen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, “Bu engellemelere, kısıtlı imkanlara, gelişmemizi, kalkınmamızı engellemek isteyen bu Biga düşmanlarına rağmen nasıl başardığımızı da anlatayım. Söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Biz önce hayal kurduk. Hayali olmayan insanlar, geleceğin bir parçası olamazlar. Hayali olmayan insanlar, bir kenti geleceğe hazırlayamazlar. Hayali olmayan insanlar, çocuklara aydınlık bir gelecek hazırlamak için yola çıkamazlar.Bizim bir hayalimiz var. Bizim Biga ile ilgili aydınlık bir gelecek hedefimiz var. Bizim Biga'yı daha mutlu insanların şehri haline getirmek için projelerimiz var. Bizim daha yaşanacak bir şehir ortaya çıkarmak için bir idealimiz var.5 yıllık deneyimimiz, ortaya koyduğumuz vizyon ve gelecek hedefimiz apaçık önünüzde duruyor. Yeniden hep birlikte başaracağımıza ben inanıyorum. Çok iyi biliyorum ki; sizler de inanıyorsunuz” dedi.

‘Bu seçim Biga'nın kaderini belirleyecek'

Biga için hedef ve hayalleri olduğunu belirten Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, yeni dönemde de çalışmalarına devam etmek istediğinin altını çizerek, “Bu seçim Biga'nın kaderini belirleyecek. Her oy; çocuğunun, büyüğünün, küçüğünün, kardeşinin, ailenin geleceğini belirleyecek.Bu kentin 5 yıl öncesini düşün. İşyerleri kum çuvallarıyla su baskınlarından korunmaya çalışılıyordu. Eğitime destek olacak bir vizyon ortada yoktu. Ekonomiye katkı sağlayacak bir çalışma yoktu. Kültür ve sanat anlamında geri kalmış bir Biga'da yaşıyorduk. Temizlik sorunu henüz çözüme kavuşmamıştı. Ulaşılabilir bir belediye yoktu.Oyunu kullanmadan önce iyi düşün. Adayları önüne koy. Onları iyi dinle. Kim bu kenti daha iyi yönetebilir sorusunun yanıtını ara. Sana yukarıdan bakmayacak, koltuğun kibrine kapılmayacak, seninle birlikte bu kenti yönetecek adaya oy ver” ifadelerini kullandı.

‘Mutlu Biga'nın insanları hepinize sesleniyorum'

Bigalı hemşerilerine “31 Mart hepimizin bayramı olsun” çağrısında bulunan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık; “Bugün buraya gelmeden önce, anneme uğradım. Annemden helallik aldım. İzin istedim. Annemin de izniyle her mahalleye, her caddeye, her sokağa ve her insana dokunan sosyal belediyecilik anlayışını sürdürülebilir kılmak için yeniden adayım. Yüreği umut dolu kardeşim. Umudun başka bahara kalmasın. Bu 31 Mart hepimizin baharı olsun! Daha büyük bir istek ve azimle, yeniden başlamanın tam zamanı! Biga'mızı üreten insanların şehri haline getirmek için yeniden kolları sıvayalım. Sen, ben, o, bizim partiden, sizin partiden ayrımını boş verin. 5 yılda partili partisiz ayrımı yapmaksızın hep birlikte başardık. Yine başaracağız. Daha güzelini yine hep birlikte yapacağız” dedi.