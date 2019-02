Başkan Işık: "Kadınlarımızın mücadelesi ile kazanacağız"

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı ve CHP'li Başkan adayı İsmail Işık seçim çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda açılışını yaptığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partili kadınlarla bir araya gelen Başkan Işık; "2014'te nasıl kadınlarımızla kazandıysak yine kadınlarımızın mücadelesiyle başarıya ulaşacağız. Hep birlikte yine başaracağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Biga Belediye Başkanı ve Başkan Adayı İsmail Işık, "5 yılda Biga'ya 400 milyon lira bir yatırım yaptık. Biga'yı gerçekten değiştirdik ve güzelleştirdik. Gözle görülür bir değişimi partili partisiz hep birlikte gerçekleştirdik. İnsanlar artık Çan'dan Biga'ya eğlenmeye geliyorlar. Biga'dan çevre ilçelere gidilirken; yaptığımız çalışmalarla çevre ilçelerden ilçemize geliniyor. Yeşil alanlarımızı arttırdık. Çok sayıda park yaptık. Parklarımızın tamamını düzenledik. Bu parkları güvenli hale getirmek için güneş enerjisiyle çalışan kamera sistemleri kuruyoruz. Doğumdan ölüme tüm vatandaşlarımızın yanında olduk." dedi.

‘Biga çağ atladı'

Başkan Işık, “"Ne söz verdiysek gerçekleştirdik. Yapamaz dedikleri ne varsa, gerçekleştirdik. Sadece Biga Port ve Tema Park projelerimiz kaldı. Onları da birleştirdik. İnşaatına başladık. Biga'ya hep birlikte çağ atlattık. Biga'nın gelişmesi için, gelişimin devam etmesi için, bu vizyonu daha kalıcı hale getirmemiz için bir döneme daha ihtiyacımız var. AKP'nin 10 yılda yaptığını, hatta yapamadığını biz 5 yılda gerçekleştirdik. Basit bir örnek vereyim. Bakın 10 yıllık AKP döneminde 16 milyon liralık yol yapılmış. Biz 5 yılda 32 milyon lira harcadık bu işe. 10 yılda yaptıklarının 2 katını 5 yılda yaptık.60 günlük bir zaman dilimimiz var. Bunu çok iyi değerlendireceğiz. Bir takvim oluşturduk. Bu takvimi uygulamaya da başladık. Bu süreçte yorulmayacağız. Dinlenmeyeceğiz. Hep birlikte Bigalılara vizyonumuzu anlatmaya devam edeceğiz. Belediye meclis üyelerimize ve ekibimize güvenin. Yanlış hiçbir şeyin içinde olmadığımızı ve olmayacağımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. Belirli kaynaklardan aşağılık bir şekilde dedikodular yayılıyor. Kara propaganda yayılıyor. Yerel seçimlerde siyaset üretmek yerine çirkin ithamlarda bulunuluyor. Benim alnım pak. Her türlü engellemeye, her tür zorluğa rağmen bundan önce nasıl başardıysak, yine başaracağız. Yaptıklarımızın hepsini anlatmaya kalksak 2 saat aralıksız konuşurum burada. Atatürk Kültür Merkezi başlı başına bir yapı. Bölgede benzeri yok. Sanat Merkezi açtık. Biri dijital 4 kütüphane açtık. Şehir Parkı'nı açtık. Kapalı Pazaryerini, pazarcılardan tek kuruş almadan inşa ettik. Esnaflarımıza katkı sağlayacak etkinlikler yaptık. Halkımızı kaynaştıracak, sosyalleştirecek projeler geliştirdik. Daha önemli projelerimiz ve en önemlisi de sosyal demokrat vizyonumuzla Biga'mızı hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Yaptığımız tüm projeleri de ilgililerinin fikrini de alarak gerçekleştirdik. Gerektiğinde revize ettik. Ama fikirlere her zaman önem verdik” dedi.

Partili kadınlarla çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Biga Belediye Başkanı ve Başkan Adayı İsmail Işık, daha sonra soruları yanıtladı.