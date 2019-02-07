İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Işık, Kapalı Pazaryeri'nde bez torba dağıttı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi imkanlarıyla yapımı tamamlanan Kapalı Pazaryeri’nde vatandaşlarla sohbet eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, aynı zamanda bez torba da dağıttı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi imkanlarıyla yapımı tamamlanan Kapalı Pazaryeri'nde vatandaşlarla sohbet eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, aynı zamanda bez torba da dağıttı.


CHP Biga İlçe Başkanı Atilla Diren, CHP Biga Kadın Kolları Başkanı Melek Şahin, belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte Kapalı Pazaryeri'ni gezen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, vatandaşların sevgisiyle karşılandı. Çok sayıda vatandaş Başkan Işık'a desteklerini ifade etti.


Eskisinden daha modern ve daha sağlam bir şekilde inşa edilen Kapalı Pazaryeri'nden vatandaşın memnun olduğunu dile getiren Biga Belediye Başkanı ve CHP'li aday İsmail Işık Kapalı Pazaryeri ziyareti sonrası, "Biga Belediyemiz imkanlarıyla yapımını tamamladığımız Kapalı Pazaryeri'nde hem pazarcılarımıza hem de halkımıza bez çanta dağıttık. Poşetlerin doğaya verdiği zararı azaltmak ve halkımızın bütçesine destek olmak istedik. Büyüğünden küçüğüne ilgi gösteren tüm Bigalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Halkımızın Kapalı Pazaryeri'nden memnun olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Pazarcılarımızın memnuniyetini görmek de ayrıca mutluluk verici. Küçük eksikler, yeni istekler olabilir. Bunlar karşılıklı konuşarak çözülecek şeyler. Bölgemizin en önemli Kapalı Pazarlerinden birini Biga'mıza kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.


Bez çantalara olan ilginin şaşırtıcı derece fazla olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bez torbalarımızın dağıtımına devam edeceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.