Başkan Işık: "Önemli olan 1 Nisan'da da bu tabloyu görmek"

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, AK Parti Biga Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan ve AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve partililer, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ı ziyaret etti.

AK Parti Biga adayı Bülent Erdoğan, Başkan İsmail Işık'a çiçek verdi ve ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette AK Parti adayı Bülent Erdoğan, "Başkan, sizin adaylığınız açıklanalı çok oldu. Bugün buraya 'hayırlı olsun' demek için geldik. Sonuçlar nasıl olursa mühim olan kardeşliği bozmamak" ifadelerini kullandı.

Biga Belediye Başkanı ve CHP Biga Belediye Başkan adayı İsmail Işık ise,"Önemli olan 1 Nisan sabahı da bu şekilde kalmayı başarmak. Genel siyasette sert bir süreç yaşanıyor olabilir ancak bizim Biga'da daha sakin ve güzel bir seçim süreci yaşayacağımıza ben inanıyorum. Biga'da birkaç seçim geçirdik. Birkaç ufak tefek aksilik dışında, seçimler hep demokratik ve olgunluk içinde geçti. Önümüzdeki seçimlerin de bu havada geçmesini umuyorum. Biga'da ilçe başkanı olduğum süreçte de, olumlu bir muhalefet sergiledik. Biga yararına alınan tüm kararları destekledik. Biga'ya faydalı olacak hiçbir projeye hayır demedik. Sadece kent merkezine AVM yapılması gibi projelere karşı çıktık. Bizim başka fikirlerimiz vardı. Biga Belediyesi 149 yıllık bir belediye ve ben 30'uncu belediye başkanıyım. Kimler geldi geçti. Hiçbirimiz bu koltukların sahibi değiliz. Önemli olan Biga halkına yararlı işler yapabilmek. Bizden önce de Biga'ya katkı sunan, en ufak bir çivi çakan tüm belediye başkanlarına ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Önemli olan aldığımız noktadan ileri taşıyabilmek belediyeyi. Bizim bu yararlı muhalefet anlayışımızın bu 5 yıllık süreçte sizden de beklerdik. Mesela köprü meselesi var. Biga'nın simgesi haline gelebilecek bir projeydi. Raporlarından tutun her şeyi kurallara uygundu. Dediğiniz gibi köprü kaplamasının ağırlık, taşıyamama sıkıntıları da yoktu. Geçti tabi bunlar artık. Bunları konuşmanın kimseye faydası yok. Bülent Bey siz de beni her zaman arayabilirsiniz. Araya başkalarını sokmaya gerek yok. İletişim kanallarımız her zaman açık olsun isterim. 2014 yılında, o dönemin belediye başkanını ziyaret ederek gelenek başlatmıştım. Sizlere de teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biga için hayırlısı olsun" dedi.

Ziyarette CHP Biga İlçe Başkanı Atilla Diren, belediye meclis üyeleri ve partili yöneticiler de yer aldı.

Öte yandan 2014 Yılında yapılan yerel seçimlerde de o dönem CHP adayı olan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve CHP yönetimi de dönemin Belediye Başkanı Mehmet Özkan'ı ziyaret etmişti.

Ziyaret başladığı gibi dosthane bir şekilde sona erdi. Ardından Bülent Erdoğan ve beraberindekiler belediyedeki birimleri ziyaret ettiler.