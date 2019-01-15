Başkan Işık, Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açmaya hazırlanıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yerel seçimler öncesi adaylığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Biga'da açıklanan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açmaya hazırlanıyor. 18 Ocak Cuma günü, Cuma Namazının ardından saat 14:00 sıralarında açılışın gerçekleşmesi bekleniyor.

Biga Belediye Başkanı ve 2019 Yerel Seçimleri için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Biga Belediye Başkan Adayı olan İsmail Işık bir çağrıda bulunarak, "Yüreği umut dolu kardeşim. Umudun başka bahara kalmasın. Bu 31 Mart hepimizin baharı olsun! Yeniden başlamanın tam zamanı! Biga'mızı üreten insanların şehri haline getirmek için yeniden kolları sıvayalım. Sen, ben, o, bizim partiden, sizin partiden ayrımını boş verin. 5 yılda partili partisiz ayrımı yapmaksızın hep birlikte başardık. Daha güzelini yine hep birlikte başaracağız. 18 Ocak Cuma günü, Cuma Namazının ardından, saat 14:00'te Küçük Şadırvan Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında buluşalım" ifadelerini kullandı.

Küçük Şadırvan Meydanı'nda gerçekleşecek seçim koordinasyon merkezi açılışı için binanın dış cephesine Başkan Işık'ın 'Biga Bizim İsmail'le Güzel' ve 'Daha güzelini hep birlikte başaracağız' sloganları asıldı. Aynı zamanda Başkan Işık'ın Çınarlık Parkı'nda kararlı bir yürüyüşüyle dikkat çeken fotoğrafı da yine Seçim Koordinasyon Merkezi'nin dış cephesine asıldı.