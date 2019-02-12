Başkan Işık tabakhane esnafı ile buluştu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı ve CHP'li aday İsmail Işık, tabakhane esnafı ile bir araya geldi.

Zamanla kent içinde kalan tabakhanenin taşınması konusuyla ilgili uzun süredir çalıştıklarını ve bir proje hazırladıklarını ifade eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, tabakhane esnafının da desteğiyle hem buradaki esnaf ve çalışanları mağdur etmeden yeni bir yere taşıyacaklarını hem de bu bölgeyi daha modern bir projeyle düzenleyeceklerini ifade etti.

Başkan Işık, toplantıda yaptığı konuşmada, “5 yıldan bu yana hiçbir kurumu, hiçbir kesimi ayırmadan, dışlamadan, kimsenin rozetine bakmadan belediyecilik hizmetlerini yürüttük. Siyasi kimlik anlamında hem ilçe başkanlığı dönemim hem de adaylık süreçlerime baktığınızda en siyasi kişilerden biri benim Biga'da. Ama belediyecilik hizmetlerini yaparken bu siyasi kimliği bir yana bıraktık ve öyle hizmet ettik. Biga Belediyesi'nin imkanlarını Bigalıların ihtiyaçları doğrultusunda, hiçbir ayrım yapmadan bütün herkese eşit kullanmaya çalıştık. Burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Tabakhanelerin taşınması gerekiyor. Yerel yönetim, odalar, devlet ve siz tabakhane esnaflarıyla birlikte bu sorunu çözelim. Buranın asıl sahibi sizsiniz. Burada bulunan birçoğunuzun yeri var. Şuan zaten özel bir yeri var imarla ilgili. Yetmezse gerekli düzenlemeleri yaparız. Burasıyla ilgili 'hadi hemen gidin, başınızın çaresine bakın' demiyoruz, demeyeceğiz de. Böyle bir yaklaşımım benim hayatım boyunca olmadı, olamaz. Hep beraber kimseyi mağdur etmeden bu sorunu çözelim. Ben 5 yıllık belediye başkanlığı dönemimde bu sorunun üzerine çok fazla gitmedim, çok fazla uğraşmadım. Ancak bir taraftan da çalışma başlattık. Proje hazırlattık. Biga Belediyesi olarak tüm teknik süreçleri tamamladık. Herhangi bir sorunumuz kalmadı. Artık burayı taşıma noktasına kadar geldik. Sizlerle birlikte burayı taşıyabilmek için yer aradık. Ama tabakhaneler için yeni yer bulunması konusunda sorunlar yaşadık. Tabakhanesi olup da çalışmayanlar çok gidip geldiler. Hazırladığımız birkaç tip projemiz var ama bunları kimseyle paylaşmadık. Çünkü tabakhaneler burada duruyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem inşallah hızlı bir şekilde sizlerin destek, katkılarınızla ve isteklerinizle bunu çözelim. Buraya gerçekten Biga'ya örnek olacak, modern, çağdaş Biga görüntüsü verecek bir çalışma uygulayalım buraya. İnşallah o zaman daha da güzel olur burası. Hamdibey Mahallesi'nde ciddi bir koku sorunu vardı. Tabakhanelerden gelen atık suları sizlerle birlikte ortak hareket ederek belediyemiz atıksu arıtma tesisine kadar taşıdık ve koku sorununu çözdük. Diğer tüm kesimlere olduğu gibi sizlerin de her tür belediyecilik isteğinize yanıt verdik. Biz birlikte çalışmayı önemsiyoruz. Birlikte hareket edersek daha güçlü olacağımızı çok iyi biliyoruz. Biz modern, aydınlık geleceğe yüzünü dönmüş, mutlu bir Biga hayaliyle yola çıkmıştık. Bugün bunu büyük oranda başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha güzelini de hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz. 5 yıldır çok çalıştık. Özellikle belediyeyi gerçek anlamda değiştirdik. Belediyeyi 45 milyon bütçeyle aldık. 2019 bütçemiz 120 milyon lira. Belediyemizi 3 kat büyüttük ve bugüne kadar yapılmayan, belediyenin yapmadığı ama insanların ihtiyacı olan hizmetleri yaptık. Eğitim, kültür, sanat, ekonomi hiçbir şeyi ayırmadık. Camdan bakan bir belediye değil, halkın ve yaşamın içinde olan bir belediye ortaya çıkardık. Biga'ya bir 5 yıl daha hizmet etme heyecanımız, isteğimiz var. Bizler Biga'yı seviyoruz. Bigamızı daha çok geliştirebilmek için çalışacağız. Zaten son birkaç yıldır çevre ilçelerden ilçemize zaman geçirmeye gelenleri görüyorsunuz. Yaşanan değişim ve gelişim de gözünüzün önünde. Biz tüm bu çalışmalarımızı bir puzzle olarak görüyoruz. Bu puzzle'ın tamamlanan parçaları var. Tamamlanmayan parçaları var. Önümüzdeki 5 yılda o büyük fotoğrafı ortaya çıkarmak istiyoruz. İnşallah sizlerin destekleriyle bu kente hizmet etmeye devam ederiz" dedi.