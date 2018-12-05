Başkan Işık'tan esnafa destek çıkışı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga İndirimli Alışveriş Günleri'nin basın tanıtımı Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur ve Biga Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Emin Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu yıl 20 Aralık günü başlayacak etkinlikler 23 Aralık tarihinde sona erecek.

Toplantıya Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ın yerel ekonomiyle ilgili sözleri dikkat çekti. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Ben bu kentin belediye başkanı olarak ulusal marketlerin her sokak başında olmasına karşıyım. Eleştirdiğim bir konudur. Ancak ruhsat vermeme şansımız yok. Uyarıyoruz. Yine de 3 ay sonra bir tane daha açıyorlar. Yerel yönetimlerin biraz daha güçlendirilmeleri lazım. Zincir mağaza olmadığı sürece daha önce oda kaydı olmadan işyeri açıyor ve belediyeden ruhsat alıyorlardı. Şimdi en azından oda kaydını zorunlu tutuyoruz. Bu da bir denetim sağlıyor. Ancak serbest piyasa ve prosedürler var. Bu prosedürleri yerine getirenler işyeri açıyorlar. Burada inisiyatif verilmesi lazım. Ahilik dönemindeki gedik uygulamasına benzer uygulamalar üzerinde çalışmalıyız. Yeni işyeri açacaklara bir düzenleme getirmemiz gerekiyor. Nerede ne açılacağının belirli kriterlere göre belirlenmesi gerekiyor. Kaymakamlık, esnaf odaları ve belediye işbirliğinde kurulacak komisyonlarca bu çalışmalar yapılmalıdır” dedi.

Geçtiğimiz yılki etkinliklere göre konserler her gün programda yer bulacak. Etkinlikler kapsamında Derya Uluğ (20 Aralık), Ayşe Çınar (21 Aralık), Gece Yolcuları (22 Aralık), Yeni Türkü (23 Aralık) konserleri dikkat çekiyor. Yerel gruplar da müzikseverler için sahnede olacak. Biga'daki mağazaların ürünlerinin sergileneceği sokak defilesi yine etkinlikler arasında olacak. Sokaklarda sobalar yanacak, esnaflar indirimler yapacak, vatandaş da sokakları ısıtacak. Sokak defilesi Cumartesi günü saat 15'te Çan Caddesi'nde düzenlenecek.

Etkinlikler süresince Çan Caddesi trafiğe kapatılacak. Sahne sadece Çan Caddesi'nde kurulacak. Hafta sonu Ali Doğan Sokak'ta çocuk etkinlikleri gerçekleşecek. Belediye Ticaret Merkezi, Kapalı Çarşı ve Hasan Özden Sokak'ta çeşitli aktiviteler olacak. Sokaklara sobalar kurulacak ve kestane keyfi bu yıl da devam edecek.

Etkinlikleri ünlü radyocu Arif Güven ve ünlü oyuncu Murat Makar sunacak. Etkinlikler süresince canlı yayın röportajları yapılacak. Çanakkale ve Bandırma'da bilbord reklamları yapılacak. Toplu taşıma araçlarında ve kent merkezinde reklamlar yapılacak. Geçtiğimiz yıllara göre tanıtım ve reklama önem verilecek.

İndirimli Alışveriş Günleri süresince esnaflar ve etkinliklere katılanlar için anket uygulanacak. Anket sonuçlarına göre önümüzdeki yıllar için etkinliklerin tarihleri değiştirilebilecek.

Yerel ekonomiye katkı sağlayacağı düşünülen ve kentin sosyal yaşamını hareketlendireceği tahmin edilen etkinlikler ilgili oda temsilcileri üyeleriyle görüşülecek. Etkinlikler esnaflara anlatılacak ve işyerlerinin etkinlikler süresince açık kalması tavsiye edilecek. Yaşanan ekonomik krizin etkinlerini birkaç gün de olsa hafiflemesi, hem esnafa hem de halka moral sağlaması amaçlanan etkinlikler süresince çocuk oyunları, defile, sokak etkinlikleri, yarışmalar gerçekleştirilecek.