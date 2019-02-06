Başkan Işık'tan miting gibi kahve ziyareti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı ve CHP'li Aday İsmail Işık, seçim çalışmaları kapsamında kahve ziyaretlerine de başladı. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, çalışmalara hızla devam ediyor.

Çarşı merkezinde yer alan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partilileriyle buluşan CHP'li aday İsmail Işık ve beraberindekiler Çiçeklidede Spor Kulübü Lokali'ne kadar yürüdüler. Lokalde yoğun bir kalabalığın ilgisiyle karşılanan Başkan Işık'a Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İsmail Göven mahalle sakinleri adına çiçek takdim etti.

Burada kahvede toplanan kalabalığa hitap eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "2014 seçimlerinde seçim broşürlerini dağıttık. O dönem sizlere 'Bu seçim broşürlerini kaybetmeyin, bunları atmayın' demiştik. Bunlar bizim sözümüz, senedimiz, teminatımızdır' dedik. O seçim beyannamemize bağlı kalarak orada ne yazıyorsa 5 yılda gerçekleştirdik. Bir tanesi yarıda kaldı. Onu gerçekleştiremedik. Orada Koca Köprü'ye bir görsellik kazandırmak yazıyordu. 37'nci günde Devlet Su İşleri, Valilik, Kaymakamlık, Polis o köprünün tamamlanmasına izin vermediler. Yapılmayan bir tane sözümüz vardı. O da köprünün üzeriydi. Bir gün daha çalışsaydık tamamlayacaktık. Ne yazık ki 37 gün sonra bu hale geldi. Biz de Biga'yı siyasi bir tartışmaya sokmak istemedik. Sizlerden aldığımız güçle 5 yıldan bu yana Biga'ya hizmet ediyoruz. Bu kenti biz miras olarak almadık. Bu kenti çocuklarımızdan emanet aldık. Bu düşünceyle çalıştık. Biga'yı geleceğe taşımak için öncelikle insanlarımızın, mahallemizin, caddemizin, sokağımızın ihtiyacı olan projelerimizi yine o bölgede yaşayanlara sorarak gerçekleştirdik. Hemen yanıbaşınızdaki çeşmenin yapımında bile burada size sorduk. Kavaklık'ta yapacağımız işimizi o bölgedeki vatandaşlarımıza sorduk. Şirintepe'deki oradaki vatandaşlarımıza sorduk. Çarşı merkezimizdeki düzenlemelerimizi çarşı esnafımızla toplantılar yaparak kararlaştırdık. Karar alma süreçlerine bu kentte yaşayan insanları da kattığımız zaman hem yaptığımız projeler daha kullanışlı ve eksiksiz oluyor hem de kullanımı daha verimli oluyor. 5 yıldan bu yana ben iki şeyi çok önemsedim. Birincisi hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, partisine, rozetine, oy verip vermemesine bakmadan Biga Belediyesi'ne gelen tüm insanlarımıza bu şekilde yaklaştık. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden Biga Belediyesi'nin tüm imkanlarını ihtiyacı olan bütün insanlarımıza ihtiyaçları oranında önyargısız hizmet ettik ve onlara sunduk. Ülkemizin ayrıştırıldığı, ötekileştirildiği bir dönemde biz Biga'da birlikteliği sağlamak için çaba gösterdik. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece bizim karşımızda hiç kimse duramaz. Çanakkale'de, 15 Temmuz'da, Kurtuluş Savaşı'nda bu millet birlik ve beraberliğine sahip çıkmıştır. Birinci önceliğimiz bu oldu. Kimseyi ayrıştırmadık. Kimin ne ihtiyacı varsa, o ihtiyaçlarını imkanlarımız dahilinde gerçekleştirdik. Biga Belediyesi'ne gelip de 'Ben Biga Belediyesi hizmetlerinden yararlanmadım' diyen kişinin ben iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. İkincisi Biga Belediyesi'nin, belediyeciliğin yalnızca yol, su, elektrik, kanalizasyon işlerinden ibaret olmadığını göstermeye çalıştık. Bunun için eğitim, sağlık, kültür-sanat başta olmak üzere aklınıza gelen her alanda Biga Belediyesi olarak çalışmalar gerçekleştirdik. Ev temizliğinden saç traşına kadar insanlarımızın neye ihtiyacı varsa gerçekleştirdik. Doğumdan ölüme ve 7-24 çalışan bir belediyecilik anlayışını ortaya çıkarmaya çalıştık. 2014'ten önce Belediye saat 5'te kapanıyordu. Ama artık 24 saat bir belediyecilik anlayışımız var. Biga'yı gerçekten insanların yaşamaktan mutlu olduğu, gurur duyduğu bir kent haline getirebilmek için gece gündüz durmadan çalıştık. Bundan sonra da yapacağımız işlerimiz var. Bundan sonra tekrar geleceğiz ve yapacağımız işleri de paylaşacağız sizlerle. Biga'da bugüne kadar yapılmayan işleri gerçekleştirdik. Atatürk Kültür Merkezi bölgenin en büyüğü. 3600 insanımız her hafta kurslarımızdan yararlanıyor. Yine Şehir Parkımız özellikleri ile bölgemizin önemli sosyal alanlarından biri. Katlı otoparkımız, kapalı pazaryerimiz büyük yatırımlarımız. Biz bu büyük altyapı ve üstyapı yatırımlarımızı Bigamızın yaşanacak bir şehir olması için yaptığımız işlerdir. Çarşı merkezimizi esnafımız daha çok kazansın diye, insanımız daha rahat gezebilsin diye açıkhava alışveriş merkezi şeklinde yeniden düzenledik. Tek şeritte araçlar duruyordu. Bu araçlardan insanlar geçemiyordu. İşyerleri araçlardan görünmüyordu. Araçları kaldırdık. Tretuvarları yayaların kullanımına açtık. İlk yapmaya başladığımızda pek anlaşılmadı. Ama tamamladıktan sonra diğer mahallelerden de talepler gelmeye başladı. Yol, asfalt ve parke taşı anlamında geçtiğimiz 10 yılın 2 katını biz gerçekleştirdik. Hala da eksiklerimiz var. Onları da tamamlamak için çalışıyoruz. Bu coşku ve sıcak karşılama için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Daha yapacak işlerimiz var. Onun için bir 5 yıl daha Allah'ın izni ve sizlerin isteği ile Bigamıza hizmet etmek istiyorum" dedi.

Konuşmanın ardından istek üzerine selfie (özçekim) de yapan Başkan Işık, daha sonra lokali dolduran vatandaşlara ilgi için teşekkür etti.

Kahve ziyaretine CHP Biga İlçe Başkanı Atilla Diren, CHP Biga Kadın Kolları Başkanı Melek Şahin, belediye meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda bölge sakini vatandaşlar katıldı.