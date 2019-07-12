Başkan İsmail Kaya'dan 15 Temmuz mesajı

Çanakkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kaya, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Kaya, "Millî Mücadele döneminden bu yana millet kuvvetini ve gücünü tekrar gösterdiği, topyekûn, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı olmadan tek bayrak altında toplanan insanların bir işgale karşı sonuna kadar direnişini temsil eden bir gündür.15 Temmuz akşamı ne dediysek yine aynısını söylüyoruz. Bu ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ülkenin kardeşliğine zarar verecek oluşum ve söylemlerden kaçınmak lazım. Bunu yaparken de darbe girişimi gecesini unutmamak gerektiğini, dış güçlerin o gece yapamadığını bugün başka parlatma ve karalama operasyonları ile başka başka senaryolar ile yapmaya çalıştıkları ortadadır. Bu tarzda senaryolara ülkemizde yaşayan vatandaşların kanmaması gerektiği, ancak devlet ile milleti barışık tutacak bürokratlarında uyanık olması gerekmekte olup, vatandaşın hakkını her zaman korumaları gerektiği unutulmamalıdır. Devletiyle milletini barışık olarak, çalışkan bürokratlar, vatandaşın derdiyle dertlenen, sevinciyle sevinen vatan aşığı bürokratların daha fazlalaştırmak gerekiyor. Vatanını seven insanların o konumlara getirilmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaya, şunları kaydetti: "Bundan sonra da devlete karşı kurulacak komplolara karşı hep birlikte uyanık olmak zorundayız. 15 Temmuz'da ülkemiz namlunun ucundan dönmüştür. 15 Temmuz gecesi ülkemizin çok büyük bir sınavdan başarılı bir şekilde çıkmış, bundan sonraki sınavlarımızdan da başarılı bir şekilde çıkmak için akıllı, özverili ve dürüst bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Bunu siyasetçisinden bürokratına, bürokratından memuruna, işçisine kadar herkesin dürüst ve mantıklı çalışması gerektiğinin bilincinde olmalıyız. El birliği ile vatanımızı tehlikelere karşı, uyanık olarak korumamız gerekiyor. Başka ülkemiz, vatanımız yok. Vatanımızı korumak, artık yalnızca cephede, savaşta değil, çalışarak korumamız gerekiyor. Çalışmanın başarılı işler çıkarmanın da vatanı korumakta çok önemlidir. Ticarette başarılı olarak üretimde başarılı olarak tarımda ki üretimde başarılı olarak kimseye muhtaç olmayarak ta vatanımızı korumuş olduğumuzu unutmayalım.Bilinmelidir ki, Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz Milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir.Bu duygu ve düşüncelerle; vatan uğrunda canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve şifalar temenni ediyorum, iradesine, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan milletimize saygı ve sevgilerimi sunuyor”.