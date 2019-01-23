Başkan Karataş vatandaşlara bez torba dağıttı

Çanakkale'nin Biga ilçesine Bağlı Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş , halk pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.

Karataş, yaptığı açıklamada, naylon poşetlerin çevreye zarar verdiğini ve bez torba kullanımının artırılması gerektiğini belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından naylon poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik ücretlendirme uygulaması başlatması üzerine bez çantalara ilgi arttı. Karabiga Belediye Başkanlığı da bu uygulamalara destek olmak için bez torba dağıttı. Pazar yerinde vatandaşlara çanta dağıtan Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, ''Karabiga Belediyesi olarak, Kapalı Halk Pazarında alışverişlerde naylon poşetlerin ücretli olarak satılması uygulamasının ardından birçok vatandaşın bez çanta kullanmaya başlaması, hem de naylon poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek için belde halkımıza bez poşet dağıtımı yaptık. Bez torba dağıtımı halkımız tarafından yoğun ilgi gördü" dedi.