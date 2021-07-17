Başkan Makas: "Ailem hakkında iftira atanlarla ilgili yasal süreci başlattık"

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'ın eşine dair yapılan iftira ve karalamayı, Çanakkale Valiliği bünyesinde yer alan İl Özel İdaresi de yaptığı açıklamayla yalanladı.

CHP Çanakkale İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Gürses'in AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'ın eşine dair yaptığı iftira ve karalama kampanyasına Çanakkale Valiliği bünyesinde yer alan İl Özel İdaresi yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Bazı basın yayın organlarında AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'ın eşine il özel idaresinden sürekli iş verildiği ve idaremizde işe alınacağına dair haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır."

Karalama kampanyasının hedefinde olan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ise "İftira ve yalan söylemler üzerinden siyaset yapan şahıs ve şahıslar hakkında yasal süreç başlatıldı. 15 Temmuz 2021 tarihli bazı yayın organlarında gerek şahsımın gerek ailemin asılsız iftiraya maruz kalacak konumda, seviyesiz bir şekilde haberlere konu edilmiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu iddialarda bulunanlar tarafından, Çanakkale'nin şehitler diyarı olduğunu, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu, dünyaya kanıtlayan Van'ından Edirne'ye Sinop'undan Antalya'sına tüm yurt çapından gelen Mehmetçiklerle verilen savaşta, şühedamız sayesinde Çanakkale'nin geçilmez olduğunu dünya kanıtladığımızın unutulmuş olduğunu görüyoruz. Öncelikle, ailem ve ben hakkındaki iddiaları arkaya bırakıyorum ki benim için en önemlisi, şehitler diyarı olan Çanakkale'nin, bölgeciliğe ve ayrımcılığa imkan vermeyen, maneviyat yüklü kadim bir kent olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bunu sadece ben değil, yıllardan beri barışın kenti olduğunu tüm diyarlarda duyuran Çanakkaleli hemşerilerimiz adına da söylüyorum. Çanakkale'mizde Erzurumlusu, Tuncelilisi, Adıyamanlısı, Karadenizlisi, Trakyalısı şeklinde bir ayrımcılık olmaksızın biz hepimiz Çanakkaleliyiz. Bazı sosyal medya sitelerinde yayın yapan şahıslar ve Çanakkalilerin oylarıyla İl Genel Meclisi üyeliğine seçilmiş bir karakterin, ayrımcılığa ve ötekileştirmeye varan sözlerine inanmak dahi istemiyoruz" dedi.

Bu bölücü ve ötekileştirici ifadeler karşısında, özünde kıymetli bulduğumuz 'Barışın Kenti' söylemlerini ağızlarından düşürmeyen CHP teşkilatına seslenen Makas, "CHP'nin beyan ettiği ilkeleriyle bağdaşmadığını gördüğümüz ve kamuoyu vicdanında derin bir yara açan bu hadise sebebiyle, bilinçsizce beyanlarda bulunan İl Genel Meclis üyesi İsmail Gürses hakkında gereğini yaparak kamuoyu vicdanını rahatlatmaya davet ediyoruz. Ben ve ailemle ilgili isnadların asılsız olduğunu beyan ediyoruz. Bu isnadlar alçakça bir iftiradır, alanen aileme ve şahsıma hakarettir. Bu vesile ile iftirada bulunan şahsın iddialarını ispata davet ediyor, ayrıca bu utanç verici açıklamalarla yayıncılık yaptığını zanneden kişilerin söylemlerini de şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz. Bu şahıslarla ilgili olarak gerekli yasal müracaatlarımızı yapacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.