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Başkan Makas: “Millete ayar vermeye çalışanlar, aklını başına alsın"

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı ‘Işıklar yanıyor’ paylaşımına tepki gösterdi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı ‘Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki gösterdi.


İl Başkanı Makas kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; hedeflerine kenetlenmiş güçlü bir Türkiye var. Neden mi? Çünkü, millet iradesinin gölgesi bile, tüm ışıklardan daha aydınlıktır. Işıklar yanıyor, deyip, deyip milletin iradesine ayar vermeye çalışanlar, aklını başına alsın!” ifadelerine yer verdi.

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