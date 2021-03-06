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Başkan Makas'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesajı yayımladı.


Başkan Makas mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ne mutlu bize ki, kadını baş tacı olarak gören bir neslin evlatlarıyız. Üreten, değer katan, çalışkanlığın, fedakârlığın örneği olan kadınlarımızın, hayatın her alanında yer almaları en büyük hedefimizdir. Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi iletiyorum”

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