Başkan Makas'tan Anlamlı Çağrı

Kızılay Çanakkale Şubesi tarafından İskele Meydanı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı kan bağışından bulunarak, destek oldu. Etkinliğe, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Çanakkale Merkez ilçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal ve AK Parti il ve ilçe yöneticileri katıldı.

Kan bağışı kampanyasına destek vererek, çağrıda bulunan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Teşkilatlarımızla beraber, Kızılay'ın başlatmış olduğu kan kampanyasının gerçekleştiği alandayız. Biz AK Parti Teşkilatları olarak bugün kan bekleyen, can bekleyen tüm yaralılarımız, hastalarımız ve vatandaşlarımız için buradayız. Kızılay yetkilileri burada. Kendileri bu konu hakkında bizlere bilgi verdi. Kızılay'ın kan depolarına destek olmak için bir çağrıda bulundular. Siyasi partiler, siyasi arenada birçok hususta birçok konuda polemiklere girebiliyor, birçok siyasi konuda rekabet edip, yarışabiliyor. İş o ki aynı siyasi partiler, vatandaşlarına hemşehrilerine, yaralılarına can bekleyen, kan bekleyen tüm kardeşlerine can olabilsin ve bu konuda yarışabilsin. Dolayısıyla biz buradan, AK Parti Teşkilatları olarak, tüm siyasi partileri bu alanda da yarışa davet ediyor ve bu kampanyaya destek olmaya bir çağrıda bulunuyoruz. Lütfen tüm siyasi partilerimiz, tüm STK'larımız, sivil toplumun tüm paydaşları burada Kızılay'ımızın kan depolarını doldurmak adına, bir damla can olabilmek adına bu kampanyaya destek olsunlar. AK Parti Teşkilatları olarak bu çağrıda bulunarak, kamuoyuna bildirmek istiyoruz" diye konuştu.