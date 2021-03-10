Başkan Makas'tan Miraç Kandili mesajı

Başkan Makas mesajında, “Miraç Kandili Peygamber Efendimizi anmak, aramızdaki dostluk bağlarını güçlendirmek için müminlere sunulan müstesna gecelerden biridir. Bizler, bu özel geceyi fırsat bilerek dargınlıklarımızı, küskünlüklerimizi unutmalı, aramızdaki dostluğu, kardeşliği ve barışı pekiştirerek daha da güçlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale'mizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandilini en samimi duygularımla tebrik ediyor, bu tür manevi gecelerin ülkemizde ve dünyada sevgi, barış ve hoşgörü ortamının gelişmesine katkıda bulunmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.