Başkan Ölçek'ten CHP İl Başkanı Güneşhan'a cevap

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan'ın son dönemdeki açıklamalarına ilişkin bir cevap metni yayımladı.

İsmet Güneşhan'ın bir gazetede Köylere Hizmet Götürme Birliği ile ilgili açıklamaları hayretle okuduğunu belirterek sözlerine başlayan Başkan Ölçek, "Yayınlanan haberden anlaşıldığı üzere Sayın Güneşhan'ın yaptığı açıklama ile Köylere Hizmet Götürme Birliğinin çalışmalarından bihaber olduğu ortaya çıkmaktadır. Güneşhan, açıklamasında yönetimin başarısız olduğunu ve amacına uygun hizmet etmediğini iddia etmiştir. Bunun yanında devletimizin Çanakkale'deki amiri valimiz ve kaymakamlarımız başta olmak üzere muhtarlarımızı ve partimize bağlı birlik üyelerini zan altında bırakmıştır. Şimdi buradan CHP İl Başkanına sormak istiyorum. Seçimlerin yapıldığı mart ayından bu yana başta şahsınız olmak üzere yönetim kurulunuz hangi köylerimizi ziyaret etmiştir? Hadi ziyaret etmeyi bir kenara bıraktık, 4 il genel meclis üyenizden hangisi birlik toplantılarına katılarak nereye, ne hizmet götürüldüğünü biliyor mu? Muhtarların seçimlerde telefon ile tehdit edildiğini açıklamışsınız. Bunlar hangi muhtarlardır? Bunların isimlerini tek tek açıklayınız ki, halkımızda bunu bilsin. Eğer bu iddialarınızı ve sorularımı cevaplayamazsanız bir an önce o koltuktan istifa ederek ayrılmanızın zamanının geldiği kanaatindeyim. Bizlerin anlayışında parti değil hizmet önemli yer tutmaktadır. Seçimlerin yapıldığı günden bu yana İl Genel Meclis üyelerimizin köy köy dolaştığını kendilerinin sosyal medya hesaplarını takip ederek göreceğinizi bildirir, Köylere Hizmet Götürme Birliğimizin 'AK Partili Köylere Hizmet Götürme Birliği' değil tüm köylerimize hizmet götürme birliği olduğunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı.