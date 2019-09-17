Başkan Ölçek'ten yılın ahisine ziyaret

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, yılın ahisi seçilen Harun Yazıcıoğlu'na tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve Madeni İşler Odası Başkanı Fahrettin Dündar, 24. Ahilik Haftası etkinlikleri dahilinde yılın ahisi seçilen Harun Yazıcıoğlu'nu iş yerinde ziyaret etti. Ölçek burada yaptığı konuşmada, "24. Ahilik Haftası etkinlikleri dahilinde ödül komisyonu tarafından yılın ahisi seçilen değerli girişimci esnafımız Madeni İşler Odası üyelerinden Harun Yazıcıoğlu'nu iş yerinde, değerli oda başkanımızla ziyaret ettik. Kendisini yılın ahisi olmasından dolayı tebrik ediyor, bundan sonraki iş yamında başarılar diliyorum" dedi.

Yılın ahisi Harun Yazıcıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Ölçek ve Oda Başkanı Dündar'a teşekkürlerini iletti. Başkan Ölçek, Yazıcıoğlu'na günün anısına plaket takdiminde bulundu.