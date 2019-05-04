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Başkan Öz Atatürk büstünün açılışını yaptı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Yaya köyünde düzenlenen çiftçi hayrına katılan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz yapımı tamamlanan Atatürk büstünün açılışını yaptı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Yaya köyünde düzenlenen çiftçi hayrına katılan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz yapımı tamamlanan Atatürk büstünün açılışını yaptı.


Çan ilçesine bağlı Yaya köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrında yapımı tamamlanan Atatürk büstünün açılışında konuşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Kalkınma köylerden başlamalıdır diyen Mustafa Kemal Atatürk'te bunu en güzel şekilde ifade etmiştir. ‘Köylü milletin efendisidir' diyerek en iyi şekilde ifade etmiştir. Köylerimiz kalkınmazsa ülkemiz kalkınmaz. Köylerimiz üretmezse ülkemiz ekonomik anlamda istenilen refah düzeyinde olmaz. Dolayısıyla köylümüz üretecek çiftçimiz üretecek ki ülkemiz zenginleşecek” dedi.


Yapılan duanın ardından Atatürk büstünün açılışı yapıldı. Açılışa Köy Muhtarı Zahit Çetin, AK Parti Çan İlçe Başkanı Orhan Arslan, CHP İlçe Başkanı Atilla Erbil, AK Parti Çan İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, CHP Çan İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler ile vatandaşlar katıldı.


Köy Muhtarı Zahit Çetin ise, “Geleneksel köy hayrımıza katılan herkese çok teşekkürler ederim” dedi.

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