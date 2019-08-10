Başkan Öz, belediye personeli ile bayramlaştı

Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte Çan Belediyesi çalışanlarıyla bir araya gelen ve bayramlarını kutlayan Başkan Bülent Öz, "Aileleriniz ile mutlu bir bayram heyecanı yaşamanızı tüm kalbimle dilerken, birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği; damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran bereketli nice bayramlar geçirmemiz dileğimle tüm personelimin bayramını kutluyorum" diye konuştu.