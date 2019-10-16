Başkan Öz, Çan Belediyesinin ekonomik tablosunu açıkladı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, bilgilendirme toplantılarının 3'üncüsünü gerçekleştirdi.

Önceki dönemdeki harcama dengelerini kendi dönemindeki örnekleriyle birlikte eşleştiren Başkan Bülent Öz, kesinleşen bütçenin yüzde 25'ini önceki dönem borçları için ödediklerini söyledi. Başkan Öz, gelir gider dengesini ayarlayabilmek ve ek kaynaklar ortaya koyabilmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Öz, “Belediyemize atanan müfettiş önceki dönemle ilgili denetim rapor üzerinde halen çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunda çok gündem olan konularla ilgili değerlendirmeleri hep birlikte göreceğiz” dedi.

“Belediyenin bütçesi olduğu halde 10 yıldır vergi borcu ödenmemiş”

Bilgilendirmede toplantısında verilere yer veren Başkan Öz, “Önceki dönemde vergi borçları ve emekli sandığı kıdem tazminatlarının bir kısmı da ödenmemiş. 8 milyon 610 bin lira vergi borcumuz bulunmaktadır ve söz konusu vergiler 10 yıldır ödenmediği için ciddi bir borç yükü oluşturmaktadır. Vergi borcu kamu borcudur ve kutsaldır. Öncelikli olarak ödenmesi gerekir. Belediyenin o dönemde ödeme imkânları olduğu halde vergiler ödenmemiş ve çok yüksek ödeme yükümlülüğü ortaya çıkmıştır. Biz faiz tutarının ilgililerden tahsili için gerekli girişimleri başlattık ve kamuyu zarara uğratmaktan dolayı suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca, 2014 yılından beri ödenmemiş olan emekli memur personelinin kıdem tazminatı toplamı 1 milyon 107 bin 789 liradır” şeklinde konuştu.

“Japonya'dan dövizle kredi alınmış, borç kur artışıyla 2,4 kat artmış”

Belediye Başkanı Bülent Öz, geçmiş dönemde Japonya'dan kredi alındığına da değinerek, “Belediyemizi finansal yapısını zora sokan diğer bir kalem ise önceki dönemde imzalanan JICA kredisidir. 18 Ekim 2012 tarihinde Japon Uluslararası İşbirliği Ajansından (JICA) kanalizasyon, yağmur suyu, atık su arıtma tesisi projelerinin finanse edilmesi amacıyla 729 milyon 827 bin Japon yeni para birimi üzerinden kredi kullanılmıştır. Bugüne kadar 59 milyon 175 bin 227 Japon yeni ödeme yapılmıştır. Geriye 670 milyon 652 bin 414 Japon yeni borç kalmıştır. Bu tutarın lira karşılığı tam 39 milyon 952 bin 954 liradır. Kurların ekonomik şartlara bağlı olarak nasıl değişken olduğunu biliyorsunuz. Kredi kullanma tarihi itibariyle 1 Japon yeni 0,022805 lira iken bugün 1 Japon yeni 0,05473 liradır. Japon yeni üzerinden, o günden itibaren borcumuz tam 2,4 kat artmıştır. Üzerine basarak söylüyorum kredi borcu Japon yeni cinsindendir. Bu borç kur yükseldikçe daha da artmaktadır. Artık hepimiz kurların artmaması için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye olarak her zaman şeffaf ve hesap verebilir olacaklarının altını çizerek sözlerine devam eden Belediye Başkanı Bülent Öz, şunları kaydetti:

“Göreve başladığımız günden bugüne ilk 6 ayda, bütçemizden önceki dönem borçları için toplamda 10 milyon 791 bin 980 lira ödeme gerçekleştirdik. Yani bu kesinleşen bütçemizin yüzde 25'idir. Şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışımızdan vazgeçmeyeceğiz.”