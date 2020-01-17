İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Öz, Çan için Ankara'da önemli temaslarda bulundu

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçenin gelişimi ve mevcut sorunların daha hızlı çözülebilmesi için gerekli tüm girişimleri yapmaya devam ediyor.


Çan için Ankara'ya adeta çıkartma yapan Başkan Öz, “Çan'ımızın her şeye layık olduğu bilinci ile hareket ediyor; şehrimiz ve halkımız için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” diyerek ziyaretleri hakkında bilgi verdi. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu "Akıllı Şehirler Sempozyumu"na katılan Başkan Bülent Öz, sonrasında bakanlıklarda temaslarda bulundu.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne giderek Çan'ın ihtiyaçları noktasında hizmet getirmek, vatandaşlarına yeni imkanlar sunmak için yetkilerle görüşen Başkan Bülent Öz, gerekli adımları atmak üzere hazırladığı proje dosyalarını paylaştı.


Bakanlıklardaki ilgilerle projeleri üzerine görüşen ve dosyalarını sunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, TBMM'ye geçerek AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ı da makamında ziyaret etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.