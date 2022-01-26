Başkan Öz, “Çan OSB'de sona geliniyor”

Belediye Başkanı Bülent Öz, işletme açılışında yaptığı konuşmada, ilçe için büyük bir önem teşkil eden Çan Organize Sanayi Bölgesi için çalışmaların neticelendiğini ve Pazartesi günü gerçekleştirilecek Toprak Koruma Kurulu muhtemel kabulünden sonra OSB yerinin onaylanacağı bilgisini verdi. Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçe ekonomisi açısından ciddi bir hamle olduğunu söyleyen Başkan Bülent Öz, 2 yıldır büyük emek harcayarak bu sürece katkı sağlayan tüm kurumlara da teşekkürlerini iletti. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün konuşmasından sonra bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Grup Başkan vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çan Organize Sanayi Bölgesi'nin yakın takiplerinde olduğunu, Pazartesi günü gerçekleşecek Toprak Koruma Kurulu toplantısından çıkacak sonuç neticesinde de, bölgenin karma OSB'si için bir adım daha atılmış olacağını belirtti. Çan Organize Sanayi Bölgesi'ni en kıymetli işlerden biri olarak gördüğünü söyleyen Turan, gecikmeden faaliyete geçmesi için süreci takip ettiklerini söyledi.