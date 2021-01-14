Başkan Öz: “Çan'da emek var”

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret ederek güne başladı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sürekli Çan Halkı ve çalışanlar ile bir araya gelerek sorunları yerinde incelemeye ve çözüm bulmaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanları ile güne başlayana Başkan Bülent Öz, “Güne, şehrimizin değişimine ışık tutan; sahaya yansıyan üretimi ile öncülük eden ve emeğini her daim sokaklarımızda gördüğümüz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanlarımızı ziyaret ederek başladık.

Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarımızın devam eden faaliyetlerini, marangozhanemizde emek ile üretilen, işlenen ve hemşerilerimizin hizmetine sunulan çalışmaları yerinde inceleyerek kolaylıklar diledik. Ardından İstiklâl Mahallesi Güngören Mevkii'nde hemşerilerimize yaz günlerinde etkinlik alanı sağlayacak bölgenin dolgu malzemesi ile kaplanan kısmını yerinde inceledik” dedi.