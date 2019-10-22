Başkan Öz, ÇOMÜ öğrencileriyle bir araya geldi

Öğrencilerle birlikte fotoğraf çektiren ve sosyal medya hesabından etkinlik hakkında bilgi veren Başkan Bülent Öz, "Atatürk'ün fikirlerini, ilkelerini, düşüncesini geleceğimizin teminatı kıymetli gençler ile paylaşarak verimli bir sohbet ortamı gerçekleştirdik. Çanakkale ve Çan'ımız gençlerine, ulusumuzun önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak, anlatmak ve yaşatmak gayreti ile oluşturulan bu topluluğa katkılarından dolayı teşekkür ediyor, Ata'mızın çizdiği yolda ilerleyen genç neslimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.